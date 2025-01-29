Минобороны начало собственное производство FPV-дронов — Finance.ua

Минобороны начало собственное производство FPV-дронов Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Минобороны начало собственное производство FPV-дронов

Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В рамках пилотного проекта, стартовавшего в декабре прошлого года под общей координацией Главного управления оборонных инноваций МОУ, государство получило возможность производить кодифицированные FPV-дроны. В рамках трехстороннего соглашения частный разработчик предоставил лицензионное разрешение на производство БПЛА на базе одного из госпредприятий, относящихся к сфере управления Минобороны.

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Предусмотрено, что производимая продукция будет направляться подразделениям Сил обороны Украины. После отработки технологии производства и ее масштабирования ГП сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.

«Опыт положительный. Благодаря интеграции государства в производственные цепочки мы получили четкое понимание себестоимости производства дронов и наших конкурентных преимуществ на этом рынке. Это позволит повысить качество готовой продукции за счет устойчивой конкуренции», — прокомментировал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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Специалисты главного управления оборонных инноваций МОУ отработали дорожную карту по организации аналогичных производств вместе с другими разработчиками беспилотных авиационных комплексов (БПАК).

«Готовы расширять сотрудничество с частными компаниями. Есть пакет шаблонных документов и пошаговая инструкция запуска аналогичных линий по производству БПАК на других государственных предприятиях», — сообщил начальник Главного управления оборонных инноваций Юрий Таранюк.

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