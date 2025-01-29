Минобороны начало собственное производство FPV-дронов — Finance.ua

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Минобороны начало собственное производство FPV-дронов

Казна и Политика
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Минобороны начало собственное производство FPV-дронов
Минобороны начало собственное производство FPV-дронов
Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В рамках пилотного проекта, стартовавшего в декабре прошлого года под общей координацией Главного управления оборонных инноваций МОУ, государство получило возможность производить кодифицированные FPV-дроны. В рамках трехстороннего соглашения частный разработчик предоставил лицензионное разрешение на производство БПЛА на базе одного из госпредприятий, относящихся к сфере управления Минобороны.
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Предусмотрено, что производимая продукция будет направляться подразделениям Сил обороны Украины. После отработки технологии производства и ее масштабирования ГП сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.
«Опыт положительный. Благодаря интеграции государства в производственные цепочки мы получили четкое понимание себестоимости производства дронов и наших конкурентных преимуществ на этом рынке. Это позволит повысить качество готовой продукции за счет устойчивой конкуренции», — прокомментировал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
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Специалисты главного управления оборонных инноваций МОУ отработали дорожную карту по организации аналогичных производств вместе с другими разработчиками беспилотных авиационных комплексов (БПАК).
«Готовы расширять сотрудничество с частными компаниями. Есть пакет шаблонных документов и пошаговая инструкция запуска аналогичных линий по производству БПАК на других государственных предприятиях», — сообщил начальник Главного управления оборонных инноваций Юрий Таранюк.
По материалам:
Finance.ua
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