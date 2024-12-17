Минобороны изменило порядок оборонных закупок — Finance.ua

Минобороны изменило порядок оборонных закупок
Министерство обороны Украины внесло важные изменения в порядок осуществления оборонных закупок под государственные гарантии.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Что меняется:
- оплата продукции будет производиться за уже отгруженные партии. Это позволяет предприятиям досрочно погашать кредиты и получать прибыль за фактически поставленный товар;
- контракты стали более гибкими: их стоимость может корректироваться в ответ на изменения процентных ставок по кредитам.
По словам министра обороны, раньше деньги выделялись только после выполнения всего объема контракта. Это усложняло привлечение оборотных средств и сдерживало развитие промышленности.
В этом году Минобороны уже законтрактовало украинских производителей более чем на 6,5 млрд грн под государственные гарантии.
Умеров отметил, что Минобороны усиливает способность украинских производителей обеспечивать армию оружием быстрее и эффективнее. По его мнению, сильная армия — это сильный тыл.
«Сегодняшние изменения создают еще лучшие условия для долгосрочного планирования, инвестиций в модернизацию производства и внедрение новейших технологий. Главное — это гарантирует быструю поставку необходимой продукции для Вооруженных сил Украины. Благодарю Кабинет Министров за поддержку этой важной инициативы», — подчеркнул он.
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