Минобороны и Минцифры упростили процедуру списания БПЛА на фронте — Finance.ua

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Минобороны и Минцифры упростили процедуру списания БПЛА на фронте

Казна и Политика
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Минобороны и Минцифры упростили процедуру списания БПЛА на фронте
Минобороны и Минцифры упростили процедуру списания БПЛА на фронте
Министерство обороны Украины упростило процедуру списания военного имущества, потерянного в ходе боевых действий. Соответствующий приказ подписан главой оборонного ведомства Рустемом Умеровым.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Теперь не нужно проводить отдельное расследование по каждой единице и получать согласование от высшего руководства. Например, раньше на списание дрона уходило от одного месяца до полугода. Для этого нужно было собрать до 40 документов. Принятые изменения сократят процедуру до 2−3 недель». Технику стоимостью до 1,5 миллиона гривен смогут списывать командиры рот, батальонов или бригад", — говорится в сообщении.
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Согласно приказу командиры могут:
  • списывать средства поражения, израсходованные в ходе боевых действий или на практических стрельбах на основании акта о списании, утвержденного командиром отдельной роты, батальона, бригады;
  • списывать утраченные в результате боевых действий БПЛА стоимостью до 1,5 млн грн без получения согласований от командования воздушных сил, сил логистики и Минобороны;
  • разделять, разбирать образцы военной техники, поврежденные при выполнении боевых задач, или составляющие неиспользуемые частей для восстановления, модернизации или изготовления другой техники;
  • без проведения расследования списывать по упрощенной процедуре дроны-камикадзе и другие беспилотники, переработанные для выполнения задач по поражению целей (ранее для расследования по списанию БПЛА необходимо было собрать 16−18 документов. Теперь для списания достаточно только два: акт о проведении пуска в ходе военных действий и акт качественного технического состояния).
В ведомстве также подчеркнули, что благодаря упрощению процедуры и сокращению сроков списания командиры будут оперативнее получать информацию о потребности в военной технике и добавили, что изменения в процедуру списания были разработаны совместно с Министерством цифровой трансформации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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