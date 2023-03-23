Минивены с пробегом: какие надежные и какие не очень — Finance.ua

Минивены с пробегом: какие надежные и какие не очень Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Издание Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy составило небольшой рейтинг надежных и ненадежных минивэнов.

Для этого специалисты провели опрос среди 25 тысяч владельцев таких машин в Великобритании. Им предлагалось ответить на вопрос, какие проблемы они обнаружили в машинах за последние два года.

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Открывает рейтинг самых ненадежных минивэнов популярный среди украинцев Volkswagen Touran (2015). По словам респондентов, главные преимущества машины — практичность, емкость и цена. В то же время 50% владельцев этой модели заявили о различных неисправностях. Чаще всего эти проблемы были связаны с трансмиссией, также опрошенные жаловались на работу кондиционера, двигателя, тормозной системы и электроники.

Еще один неудачник — Volkswagen Golf SV (2014-2020). Главная жалоба — проблемы с электроникой. Также у автомобиля часто выходил из строя кондиционер.

Что касается самых надежных минивэнов, то здесь список больше. В него вошли:

Mercedes B-Class (2019),

Kia Venga (2010-2019),

BMW 2-Series Active Tourer (2014-2022),

Ford C-Max (2011-2019)

Citroen Grand C4 Picasso (2013-2018).

Большинство этих машин также можно найти на вторичном рынке Украины.

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MMR По материалам:

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