Минивены с пробегом: какие надежные и какие не очень — Finance.ua
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Минивены с пробегом: какие надежные и какие не очень

Технологии&Авто
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Издание Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy составило небольшой рейтинг надежных и ненадежных минивэнов.
Для этого специалисты провели опрос среди 25 тысяч владельцев таких машин в Великобритании. Им предлагалось ответить на вопрос, какие проблемы они обнаружили в машинах за последние два года.
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Открывает рейтинг самых ненадежных минивэнов популярный среди украинцев Volkswagen Touran (2015). По словам респондентов, главные преимущества машины — практичность, емкость и цена. В то же время 50% владельцев этой модели заявили о различных неисправностях. Чаще всего эти проблемы были связаны с трансмиссией, также опрошенные жаловались на работу кондиционера, двигателя, тормозной системы и электроники.
Еще один неудачник — Volkswagen Golf SV (2014-2020). Главная жалоба — проблемы с электроникой. Также у автомобиля часто выходил из строя кондиционер.
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Что касается самых надежных минивэнов, то здесь список больше. В него вошли:
  • Mercedes B-Class (2019),
  • Kia Venga (2010-2019),
  • BMW 2-Series Active Tourer (2014-2022),
  • Ford C-Max (2011-2019)
  • Citroen Grand C4 Picasso (2013-2018).
Большинство этих машин также можно найти на вторичном рынке Украины.
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По материалам:
MMR
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