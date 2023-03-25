Названы слабые места китайских автомобилей с пробегом — Finance.ua
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Названы слабые места китайских автомобилей с пробегом

Технологии&Авто
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Украинцы активно покупают автомобили китайских брендов. Эксперты рассказали, на что нужно обратить внимание при покупке подержанного авто из Поднебесной.
В первую очередь, эксперты советуют не покупать возрастных автомобилей китайских марок. В качестве альтернативы им разумнее выбрать подержанный Ланос по той же цене, который в случае чего гораздо проще и дешевле отремонтировать из-за большей доступности запчастей.
Следует помнить, что основная и единственная серьезная проблема китайских автомобилей 2008-2016 годов выпуска — это коррозия. Зная о таком нюансе заранее, большинство владельцев таких машин дополнительно обрабатывали их «антикором» и в общем пытались поддерживать кузов в хорошем состоянии.
Также при выборе китайского автомобиля с пробегом следует обращать особое внимание на его пробег и количество владельцев. Если владелец всего один, значит, скорее всего, он правильно и вовремя обслуживал машину и она находится в хорошем техническом состоянии.
Покупать редкую модель точно не стоит, лучше ориентироваться на лидеров рынка, считают эксперты.
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По материалам:
mmr.ua
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