Министр финансов США сделала оптимистичный прогноз относительно мировой экономики — Finance.ua

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Министр финансов США сделала оптимистичный прогноз относительно мировой экономики

Мир
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Министр финансов США сделала оптимистичный прогноз относительно мировой экономики
Министр финансов США сделала оптимистичный прогноз относительно мировой экономики
Минфин США в 2024 году ожидает снижения цен в 80% стран мира.
Об этом заявила глава американского минфина Джанет Йеллен, пишет агентство Reuters.
«Международный валютный фонд и другие прогнозисты предсказывали широкомасштабное замедление мировой экономики в 2023 году, которого не произошло. Вместо этого рост составил 3,1%, превысив ожидания, а инфляция снизилась. При этом ожидается, что цены продолжат падать в этом году примерно в 80% стран», — цитирует слова Джанет Йеллен агентство Reuters.
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Мощный экономический рост в США был «ключевой движущей силой» большего, чем ожидалось, глобального роста, отмечает Джанет Йеллен. Она добавила, что хотя Международный валютный фонд и другие эксперты прогнозировали широкое замедление мировой экономики в 2023 году, но этого удалось избежать.
«В будущем мы продолжаем отдавать себе отчет о рисках, с которыми сталкивается глобальная перспектива, и продолжаем внимательно следить за экономическими проблемами в определенных странах, но мировая экономика остается устойчивой», — отметила она.
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Министр финансов США сказала, что экономическая мощь Америки стала основой глобального роста, чему способствовала политика администрации президента Байдена по поддержке предприятий, сильно пострадавших от пандемии Covid-19, и инвестициям в отечественное производство, энергетику и инфраструктуру.
По ее словам, инфляция в США также значительно снизилась, американский рынок труда был сильным, а уровень безработицы был близок к историческому минимуму.
Еще в январе 2023 года директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что рост мировой экономики начнет ускоряться в 2024 году. Также в МВФ прогнозировали рост глобального ВВП на 3,1% в этом году, а в 2025-м — на 3,2%.
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