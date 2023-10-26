Министр экономики рассказала, сколько денег не хватает Украине — Finance.ua

Министр экономики рассказала, сколько денег не хватает Украине Вчера 09:02 — Казна и Политика

Министр экономики рассказала, сколько денег не хватает Украине

Дефицит государственного бюджета в 2024 году составляет 42 миллиарда долларов. Правительство работает над тем, чтобы этот дефицит перекрыть.

Как сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко в комментарии «Телеграфу».

«У нас есть программа МВФ, и с 1 января мы будем частью плана Ukrainian Facility от ЕС, предусматривающего финансирование 50 миллиардов на следующие 4 года», — подчеркнула министр.

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В то же время Свириденко отметила, что правительству очень важно, чтобы на следующий год ЕС смог обеспечить не менее 18 миллиардов прямой бюджетной поддержки Украины. При этом она выразила надежду, что помощь нашей стране не будет уменьшаться.

«Минэкономики компонует от всех министерств мероприятия и реформы по Ukrainian Facility. До конца года мы должны их принять на правительстве, а со своей стороны ЕС должен принять регламент, и первое финансирование у нас должно быть с 1 января. Все работаем, чтобы перекрыть 42 миллиарда», — подытожила министр.

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В свою очередь, ранее заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что в настоящее время ЕС готов выделить лишь половину из 18 млрд евро, ожидаемых на 2024 год для Украины. «Мы сейчас работаем с европейцами, чтобы из этих 39 млрд 18 млрд пришли именно в следующем году», — сказал Соболев.

Как известно, 20 июня Еврокомиссия предложила создать для Украины специальный механизм, с помощью которого нашему государству будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 миллиардов евро на период до 2027 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеграф По материалам:

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