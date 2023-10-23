США снизят ежемесячную помощь бюджету Украины до $825 млн — Finance.ua

США снизят ежемесячную помощь бюджету Украины до $825 млн Сегодня 10:45 — Казна и Политика

США снизят ежемесячную помощь бюджету Украины до $825 млн

США снизят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине с $1,1 млрд до $825 млн, но предоставят в 2024 году на финансирование дефицита бюджета суммарно $11,8 млрд.

Об этом говорится в запросе администрации Байдена в Конгресс об экстренном финансировании для помощи Украине.

«Этот запрос предоставит $11,8 млрд Фонду поддержки экономики. Финансирование обеспечит 12 дополнительных месяцев прямой бюджетной поддержки Украины. Это финансирование, которое сочетается с важными инвестициями правительства США в инфраструктуру Украины и частный сектор, обеспечит критически важные ресурсы, чтобы убедиться, что путину не удастся развалить Украину», — говорится в сообщении Белого дома временному спикеру Палаты представителей Патрику Макгенри.

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Поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США. Прямая бюджетная поддержка обеспечит работоспособность правительства Украины продолжать реагировать на критические потребности, включая оказание медицинской помощи и образования, поддержку лиц, перемещенных из-за войны войны, и уплату своих обязательств первым службам реагирования и государственным служащим.

«Этот запрос обеспечивает плавный переход от 1,1 миллиарда долларов в месяц прямой бюджетной поддержки до 825 миллионов долларов в месяц», — говорится в сообщении.

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Финансирование уменьшится, поскольку дефицит бюджета Украины в 2024 году будет меньше дефицита 2023 года.

«Этот запрос на финансирование базируется на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположении о надежном распределении бремени с ЕС, Японией и другими донорами», — отмечается на сайте Белого дома.

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Фінансовий клуб По материалам:

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