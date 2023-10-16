Сколько безвозвратной помощи Украина получила от союзников за время войны — Finance.ua

Сколько безвозвратной помощи Украина получила от союзников за время войны Сегодня 17:02

Сколько безвозвратной помощи Украина получила от союзников за время войны

Украина с начала полномасштабного российского вторжения привлекла около 65 млрд долларов международной помощи в виде льготных кредитов и грантов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В следующем году правительство рассчитывает получить еще 42 млрд долларов.

«Слово и дело» проанализировало, сколько Украина получила от союзников безвозвратной финансовой помощи за время войны.

В прошлом году, с начала полномасштабной войны 24 февраля, Украине предоставили 14,3 млрд долларов средств для государственного бюджета, которые не нужно возвращать.

Самый большой объем помощи поступил от США — 11,98 млрд долларов. Германия выделила 1,28 млрд безвозвратной помощи, Евросоюз — 743,5 млн.

Кроме того, в 2022-м помощь на безвозвратной основе Украине предоставили Италия — 117,2 млн долларов, Великобритания — 91 млн, Дания — 23,4 млн, Норвегия — 21 млн, Латвия — 16 млн, Литва — 11,7 млн, Австрия — 11 млн, Бельгия — 5 млн, Албания — 1 млн, Исландия — 0,5 млн.

В этом году (к середине октября) Украина получила от партнеров 11,07 млрд долларов грантовой помощи, почти всю (10,9 млрд) — от США.

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Германия в этом году предоставила Украине 52 млн долларов, которые не нужно возвращать, Испания — 50,3 млн, Финляндия — 36 млн, Ирландия — 21 млн, Швейцария — 10 млн, Бельгия — 3 млн, Исландия — 2 млн, Эстония — 0 1 млн.

В отличие от прошлого года в 2023 году Украина не получила безвозвратную финансовую помощь от Евросоюза, Италии, Британии, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы, Австрии, Албании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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