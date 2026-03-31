Министр экономики рассказал, когда запустят цифровую систему рынка труда «Обрій» Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Правительство поддержало создание цифровой экосистемы «Обрій»

Правительство работает над цифровизацией рынка труда и планирует запустить единую цифровую экосистему «Обрій» весной 2026 года.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время «Часа вопросов» правительству в Верховной Раде, передает «Интерфакс-Украина».

По словам министра, правительство формирует современную политику занятости и развивает человеческий капитал.

«Имеем целостное видение реформы рынка труда, есть разработанная стратегия занятости до 2030 года. Впервые за многие годы разработали и сейчас обсуждаем с бизнесом прогноз потребностей рынка труда в кадрах на следующие 10 лет», — отметил он.

Единая система для рынка труда

Предполагается, что все данные о взаимодействии на рынке труда будут собраны в единой системе «Обрій». Первый этап запуска платформы намечен на весну 2026 года.

Какие возможности подразумевает платформа

29 октября 2025 года правительство поддержало создание цифровой экосистемы «Обрій».

На первом этапе через платформу, в частности с интеграцией с «Дією», пользователи смогут:

зарегистрировать статус безработного;

оформить пособие;

официально уволиться, в том числе на временно оккупированных территориях;

получить грант до 15 тыс. грн. на переквалификацию.

Запуск базового функционала (MVP) ожидается в конце мая.

В Минэкономики подчеркивают , что платформа будет ориентирована, прежде всего, на сегмент физического труда в малых городах и поселках. Работодатели смогут массово выгружать запросы, в частности через API. Это должно дать полную картину спроса и предложения по регионам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.