Министерство по делам ветеранов: как менялись расходы из бюджета — Finance.ua

Министерство по делам ветеранов: как менялись расходы из бюджета Сегодня 09:35

Министерство по делам ветеранов: как менялись расходы из бюджета

Правительство представило проект государственного бюджета на 2025 год. Среди предложений по сокращению расходов — урезать бюджет Министерства по делам ветеранов на 57,3% до 5,8 млрд гривен.

«Слово и дело» проанализировало, сколько в предыдущие годы выделялось средств на ветеранскую политику.

В проекте бюджета на 2020 год правительство предложило выделить на Министерство по делам ветеранов 1,7 млрд гривен. Учитывая все изменения, которые затем были внесены в бюджет, итоговая сумма расходов снизилась до одного миллиарда.

В частности, было предусмотрено 0,6 млрд субвенции на компенсацию покупки жилья, 0,2 млрд — на реабилитацию и адаптацию, 0,1 млрд — на руководство и управление.

В 2021 году расходы на министерство выросли до 1,3 млрд гривен (до первого чтения предлагали выделить миллиард).

На компенсацию покупки жилья предусмотрели 0,9 млрд гривен, на адаптацию и реабилитацию — 0,3 млрд грн.

В проект бюджета-2022 правительство закладывало 6 млрд гривен на Министерство по делам ветеранов. Но после начала полномасштабной войны все расходы пришлось урезать, ведомство получило до 0,5 млрд (0,2 млрд ушло на реабилитацию и адаптацию).

Читайте также В Украине появятся карьерные консультанты для ветеранов

В 2023 году на министерство было выделено 6,8 млрд гривен. Большинство этой суммы — 5,5 млрд — было предназначено для обеспечения жильем ветеранов и членов семей погибших.

Кроме того, заложили 540 млн на программу психологической реабилитации, профессиональной адаптации, санаторно-курортного лечения, развития спорта ветеранов войны. Еще 324 млн — на выплату единовременного пособия в случае гибели или инвалидности, 245 млн — на программы поддержки ветеранов от Украинского ветеранского фонда, 65 млн — на строительство и содержание Национального военного мемориального кладбища, 20 млн — для «Единого государственного реестра ветеранов войны» и других сервисов.

Расходы на Минветеранов в 2024 году увеличили вдвое — до 13,6 млрд гривен.

На компенсацию покупки жилья заложили 5,7 млрд гривен, на внедрение института помощника ветерана — 3,8 млрд, на мероприятия по ментальной, спортивной, физической, психологической реабилитации и профессиональной адаптации — 2,6 млрд, на выплату пособия в случае гибели или инвалидности — почти 410 млн, на Украинский ветеранский фонд — 247,7 млн, на строительство военного мемориального кладбища — 515,6 млн.

В 2025 году правительство предлагает сократить расходы на Министерство по делам ветеранов до 5,8 млрд гривен.

2,9 млрд Кабмин хочет направить на сопровождение и поддержку, 1,7 млрд — на реабилитацию и адаптацию, 0,5 млрд — на единовременное денежное пособие.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.