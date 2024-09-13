Министерство окружающей среды оценило ущерб из-за загрязнения рек Сейм и Десна — Finance.ua
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Министерство окружающей среды оценило ущерб из-за загрязнения рек Сейм и Десна

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Министерство окружающей среды оценило ущерб из-за загрязнения рек Сейм и Десна
Министерство окружающей среды оценило ущерб из-за загрязнения рек Сейм и Десна, tsn.ua
Ущерб от загрязнения рек Сейм и Десна уже достиг 405 млн гривен.
Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона в среду, 11 сентября.
По ее словам, загрязнение Сейма уже прошло и ситуация улучшается. Загрязнение Десны замедляется, вода с нечистотами продвигается по Черниговской области и достигнет Киевщины 14−16 сентября, а не 10−11 сентября, как прогнозировал Укргидрометцентр ранее.
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«Стоит сказать, что на Киевщине загрязнение не фиксируется. На тех отрезках реки Десна в Черниговской области, где фиксируется загрязнение, оно уже не носит такой однородный характер, как в начале было, и фиксируется достаточно точечно», — заявила Гринчук.
В сумму ущерба, которая составляет уже около 405 млн гривен, входит мор рыбы, ущерб экологии, окружающей среде, водоемам.
Министр подчеркнула, что ситуация контролируемая. По данным «Киевводоканала» и оценкам экспертов, очистные сооружения Киевской области должны справиться с этим вызовом. Кроме того, «Киевводоканал» заготовил 120 тонн пылевидного активированного угля. В случае ухудшения ситуации будет применяться технология усиленной очистки воды. Качество воды в кранах потребителей не изменится.
По материалам:
Фокус
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