Ущерб от российских атак на порты Одессы за год оценили в $0,5 миллиарда — Finance.ua

Ущерб от российских атак на порты Одессы за год оценили в $0,5 миллиарда Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Ущерб от российских атак на порты Одессы за год оценили в $0,5 миллиарда

Системные военные атаки россии на портовую инфраструктуру портов Одессы, где хранятся агропродукты, за год работы украинского зернового коридора нанесли Украине потери в виде уничтоженного оборудования и продукции на $0,5 млрд.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире единого национального телемарафона.

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«К сожалению, продолжаются системные атаки, прежде всего, на портовую инфраструктуру. Там хранится не только зерно. Мы видели прецеденты, когда попадали в емкости для хранения подсолнечного масла и других продуктов. (…) Если оценить этот период с точки зрения потерь в продукции и непосредственно оборудования, цифра достигает почти $0,5 млрд», — сказал он.

И.о. министра сообщил, что эти потери фиксируются, и выразил уверенность, что страна-агрессор в будущем должна будет оплатить причиненный ущерб.

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