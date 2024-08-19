Какой ущерб принесло вторжение рф окружающей среде Украины — Finance.ua

Какой ущерб принесло вторжение рф окружающей среде Украины Сегодня 07:39

Какой ущерб принесло вторжение рф окружающей среде Украины, www.dw.com

Ущерб окружающей среде, причиненный Украине из-за вторжения россии, превышает $60 млрд, и эта цифра растет.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец на брифинге, передает Укринформ.

«На сегодняшний день уже есть более 5,5 тыс. таких случаев преступлений против украинской окружающей среды со стороны врага. Общий ущерб уже превышает $60 млрд, и эта цифра, к сожалению, только растет», — сказал Стрелец.

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Он подчеркнул, что последствия экологических преступлений распространяются и на другие страны, включая Молдову и Румынию. Стрелец напомнил о случае масштабного пожара в одном из портов в Одесской области, дым от которого загрязнил воздух и на территории Молдовы.

«Это трансграничное влияние, и это абсолютно другая ответственность. Учитывая такой ущерб, я думаю, что не только Украина будет иметь право на возмещение вследствие вооруженной агрессии в будущем», — отметил министр.

Отметим, в результате подрыва плотины Каховской ГЭС окружающей среде был причинен ущерб, по предварительным расчетам, на 78 млрд грн. При этом общий экологический ущерб, возникший вследствие разрушения Каховской гидроэлектростанции, оценивается в сумму 1,5 млрд долларов.

Економічна Правда По материалам:

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