Какой ущерб принесло вторжение рф окружающей среде Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какой ущерб принесло вторжение рф окружающей среде Украины

7
Какой ущерб принесло вторжение рф окружающей среде Украины
Какой ущерб принесло вторжение рф окружающей среде Украины, www.dw.com
Ущерб окружающей среде, причиненный Украине из-за вторжения россии, превышает $60 млрд, и эта цифра растет.
Об этом заявил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец на брифинге, передает Укринформ.
«На сегодняшний день уже есть более 5,5 тыс. таких случаев преступлений против украинской окружающей среды со стороны врага. Общий ущерб уже превышает $60 млрд, и эта цифра, к сожалению, только растет», — сказал Стрелец.
Читайте также
Он подчеркнул, что последствия экологических преступлений распространяются и на другие страны, включая Молдову и Румынию. Стрелец напомнил о случае масштабного пожара в одном из портов в Одесской области, дым от которого загрязнил воздух и на территории Молдовы.
«Это трансграничное влияние, и это абсолютно другая ответственность. Учитывая такой ущерб, я думаю, что не только Украина будет иметь право на возмещение вследствие вооруженной агрессии в будущем», — отметил министр.
Отметим, в результате подрыва плотины Каховской ГЭС окружающей среде был причинен ущерб, по предварительным расчетам, на 78 млрд грн. При этом общий экологический ущерб, возникший вследствие разрушения Каховской гидроэлектростанции, оценивается в сумму 1,5 млрд долларов.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.