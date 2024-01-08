Минимум за десятилетие: в Минэкономики назвали причины сокращения украинского экспорта — Finance.ua

Минимум за десятилетие: в Минэкономики назвали причины сокращения украинского экспорта Сегодня 20:01

Минимум за десятилетие: в Минэкономики назвали причины сокращения украинского экспорта

Экспорт товаров из Украины за 2023 год в стоимостном измерении упал на 18,7% - до 35,8 млрд долларов. В физических показателях объемы экспорта составили около 100 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Поступления от экспорта в прошлом году достигли одного из самых низких показателей за последнее десятилетие. Это ожидаемый и объективный результат, который стал следствием проблем в логистике. В настоящее время мы их постепенно решаем. Запустили альтернативный коридор в Черном море, развиваем речные перевозки на Дунае, идут переговоры с польской стороной по разблокированию границы. Благодаря этому в декабре — впервые за второе полугодие мы экспортировали более $3 млрд. Также в декабре мы впервые с марта экспортировали более 10 млн тонн», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

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В целом за 2023 год по морю Украина вывезла почти на 1 млн тонн больше, чем в прошлом. Кроме зерна, по этому пути экспортируются и другие товары, в том числе металл. После запуска альтернативного морского коридора вырос экспорт изделий этой группы.

Зато экспорт автомобильным транспортом продолжает сокращаться. Главная причина — польская блокировка границ. В декабре по сравнению с ноябрем показатель упал на 18,3%. Но по итогам года потери незначительны — всего -0,7%.

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В отличие от экспорта, импорт в денежном исчислении в прошлом году вырос и составил $62,2 млрд долларов. Больше всего Украина завозила топливо на $7,8 млрд, «разное» (не афишируемое) на $3,7 млрд, лекарственные средства на 1,7 млрд долларов, БПЛА на 681 млн долларов. Также в топ позициях импорта — автомобили, удобрения и средства защиты растений.

Кроме того Свириденко отметила, что в прошлом году в Украине наблюдался значительный дефицит торговли товарами на сумму 26,4 млрд долларов. Его вызвали два ключевых фактора — проблемы в логистике и потребности обороны в 2023 году.

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