Минимум за десятилетие: в Минэкономики назвали причины сокращения украинского экспорта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минимум за десятилетие: в Минэкономики назвали причины сокращения украинского экспорта

1
Минимум за десятилетие: в Минэкономики назвали причины сокращения украинского экспорта
Минимум за десятилетие: в Минэкономики назвали причины сокращения украинского экспорта
Экспорт товаров из Украины за 2023 год в стоимостном измерении упал на 18,7% - до 35,8 млрд долларов. В физических показателях объемы экспорта составили около 100 млн тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Поступления от экспорта в прошлом году достигли одного из самых низких показателей за последнее десятилетие. Это ожидаемый и объективный результат, который стал следствием проблем в логистике. В настоящее время мы их постепенно решаем. Запустили альтернативный коридор в Черном море, развиваем речные перевозки на Дунае, идут переговоры с польской стороной по разблокированию границы. Благодаря этому в декабре — впервые за второе полугодие мы экспортировали более $3 млрд. Также в декабре мы впервые с марта экспортировали более 10 млн тонн», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Читайте также
В целом за 2023 год по морю Украина вывезла почти на 1 млн тонн больше, чем в прошлом. Кроме зерна, по этому пути экспортируются и другие товары, в том числе металл. После запуска альтернативного морского коридора вырос экспорт изделий этой группы.
Зато экспорт автомобильным транспортом продолжает сокращаться. Главная причина — польская блокировка границ. В декабре по сравнению с ноябрем показатель упал на 18,3%. Но по итогам года потери незначительны — всего -0,7%.
Читайте также
В отличие от экспорта, импорт в денежном исчислении в прошлом году вырос и составил $62,2 млрд долларов. Больше всего Украина завозила топливо на $7,8 млрд, «разное» (не афишируемое) на $3,7 млрд, лекарственные средства на 1,7 млрд долларов, БПЛА на 681 млн долларов. Также в топ позициях импорта — автомобили, удобрения и средства защиты растений.
Кроме того Свириденко отметила, что в прошлом году в Украине наблюдался значительный дефицит торговли товарами на сумму 26,4 млрд долларов. Его вызвали два ключевых фактора — проблемы в логистике и потребности обороны в 2023 году.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.