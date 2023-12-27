Какие факторы мешают Украине зарабатывать на экспорте — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие факторы мешают Украине зарабатывать на экспорте

Казна и Политика
10
Какие факторы мешают Украине зарабатывать на экспорте
Какие факторы мешают Украине зарабатывать на экспорте
Более низкие мировые цены на сырьевые товары негативно влияют на объемы украинского экспорта. Мировые цены на продовольствие снизились благодаря значительному предложению зерна.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Цены на нефть будут поддерживаться ограничениями на производство, согласованными ОПЕК, а также конфликтами вблизи регионов добычи и путей поставки нефти. Природный газ, вероятно, будет дорожать в течение отопительного сезона, однако будет дешеветь с весны, в частности, благодаря увеличению производства сжиженного газа в США.
Читайте также
Вместе с тем основной проблемой для украинских экспортеров остаются логистические ограничения.
После прекращения действия «зернового коридора» Украина и партнеры смогли организовать транспортный маршрут по Черному морю. Однако украинская инфраструктура на море и Дунае находится под постоянными воздушными ударами.
Также проблемой была блокировка движения грузовиков из Украины протестующими в Польше и Словакии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.