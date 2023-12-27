Какие факторы мешают Украине зарабатывать на экспорте — Finance.ua

Какие факторы мешают Украине зарабатывать на экспорте Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Какие факторы мешают Украине зарабатывать на экспорте

Более низкие мировые цены на сырьевые товары негативно влияют на объемы украинского экспорта. Мировые цены на продовольствие снизились благодаря значительному предложению зерна.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Цены на нефть будут поддерживаться ограничениями на производство, согласованными ОПЕК, а также конфликтами вблизи регионов добычи и путей поставки нефти. Природный газ, вероятно, будет дорожать в течение отопительного сезона, однако будет дешеветь с весны, в частности, благодаря увеличению производства сжиженного газа в США.

Вместе с тем основной проблемой для украинских экспортеров остаются логистические ограничения.

После прекращения действия «зернового коридора» Украина и партнеры смогли организовать транспортный маршрут по Черному морю. Однако украинская инфраструктура на море и Дунае находится под постоянными воздушными ударами.

Также проблемой была блокировка движения грузовиков из Украины протестующими в Польше и Словакии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

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