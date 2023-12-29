Каким был агроэкспорт Украины в 2023 году — Finance.ua

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Каким был агроэкспорт Украины в 2023 году

Казна и Политика
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Каким был агроэкспорт Украины в 2023 году
Каким был агроэкспорт Украины в 2023 году
По предварительным оценкам, в 2023 году экспортировано 67,5 млн тонн агропромышленной продукции разных видов, что на 15% превышает аналогичный показатель предыдущего года.
При этом экспортная выручка в 2023 году составила 21,9 млрд USD, что на 8% меньше показателя 2022 года.
Безусловно, 2023 год был одним из самых сложных в истории независимости нашего государства, в том числе и по экспортным отгрузкам. У украинских аграриев было множество препятствий в осуществлении экспорта, среди них:
  • Торможение российской стороной работы «зернового коридора», работавшего с июля 2022 года, а затем его прекращение и блокировка любого морского экспорта;
  • Разрушение инфраструктуры морских портов и речных портов Дуная российскими войсками;
  • Запрет экспорта, а также транзита, соседними европейскими странами;
  • Блокирование пропускных пунктов на границе с некоторыми соседними европейскими странами.
Несмотря на эти ограничения экспорт продукции АПК вырос в натуральном выражении в 2023 году. Однако экспортная выручка сократилась из-за падения цен почти на все виды агропромышленной продукции по сравнению с предыдущим годом (2022 год был годом максимально высоких цен на продовольствие в мире).
Каким был агроэкспорт Украины в 2023 году
В то же время текущего уровня экспорта недостаточно для вывоза урожая 2023 года. При сохранении объема экспорта, который мы имеем в конце 2023 года, существуют риски, что в Украине до начала следующего сбора урожая останутся значительные переходные остатки (в первую очередь зерновых культур).
«Такая ситуация в условиях низких цен на украинском рынке на зерновые и масличные культуры, дорогая экспортная логистика, еще больше усложнит деятельность украинских аграриев из-за нехватки оборотных средств. Именно поэтому необходимо наращивать объемы экспорта всеми возможными каналами, чтобы удалось вывезти весь выращенный урожай к началу нового сезона», — отмечает аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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