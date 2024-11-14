Минималку и прожиточный минимум в 2025 году повышать не будут — Finance.ua
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Минималку и прожиточный минимум в 2025 году повышать не будут

Личные финансы
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Минималку и прожиточный минимум в 2025 году повышать не будут
Минималку и прожиточный минимум в 2025 году повышать не будут
В 2025 году правительство не будет повышать соцстандарты населения, потому что это огромные расходы для бюджета и денег на них не нашли.
Об этом сообщила глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа в интервью Forbes Ukraine.
«Ко второму чтению новых крупных источников покрытия расходов не появилось, доходы государственного бюджета увеличили всего на 2,8 млрд грн. А пересмотр соцстандартов требует огромных расходов», — пояснила она.
По ее словам, повышение минимальной зарплаты на 100 грн будет стоить 5,3 млрд грн, а повышение прожиточного минимума на 100 грн — 11 млрд грн.
К ним привязаны очень многие другие показатели: зарплаты в бюджетной сфере, расходы на социальное пособие, расходы Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

  • С 1 апреля 2024 года минимальная зарплата была увеличена до 8000 гривен, а с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 2920 грн.
  • Ранее первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк опубликовал Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы, которую утвердил Кабинет Министров. Минимальная заработная плата в документе на 2025 год указана на уровне 8000 грн.
  • А какова минималка в мире? Аналитики Picodi Украина проверили, как изменился размер минимальной заработной платы в 67 странах, изучили изменения цен на продукты и узнали, как выглядит соотношение стоимости скромной продуктовой корзины к минимальной оплате труда.
По материалам:
Економічна Правда
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