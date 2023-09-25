Минимальный платеж снизят: кто сможет сэкономить на доставке газа — Finance.ua

Минимальный платеж снизят: кто сможет сэкономить на доставке газа Сегодня 12:04 — Энергетика

Минимальный платеж снизят: кто сможет сэкономить на доставке газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вводит изменения в подходе к определению минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично.

Об этом пишет ГазПравда.

С 1 октября 2023 года при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности будет учитываться только функционирующее не опломбированное газовое оборудование бытового потребителя.

«Указанные изменения способствуют уменьшению финансовой нагрузки на бытовых потребителей, у которых в течение предыдущего газового года потребление было на минимальном уровне», — говорится в сообщении Комиссии.

Вместе с тем многие потребители и даже медиа неправильно объяснили это решение НКРЭКУ, «забыв» о значении минимального размера годовой заказанной мощности и опломбировании приборов. Мол, сэкономить смогут едва ли не все. Но, к сожалению, это не так.

«Минимальный размер годовой заказанной мощности — это тот минимум, согласно которому рассчитывается минимальная месячная плата за распределение газа, которую должен платить потребитель, даже если не пользуется газом. Чем больше у потребителя приборов — тем выше минимальный размер годовой заказанной мощности и платеж» , — объясняют эксперты ГазПравды.

Напомним действующие минимальные размеры годовой заказанной мощности:

39 куб. м — для бытовых потребителей, использующих природный газ только для приготовления пищи;

126 куб. м — для бытовых потребителей, использующих природный газ для подогрева воды и приготовления пищи;

314 куб. м — для бытовых потребителей, использующих природный газ комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, не являющегося бытовым.

Таким образом, если в вашем доме есть, например, газовая плита, котел и колонка, то меньше платить за распределение вы сможете только, если опломбируете какой-нибудь из приборов. Это означает, что прибор выведут из эксплуатации, им невозможно будет воспользоваться без повторного визита снимающих пломбу газовщиков.

То есть такие нововведения НКРЭКУ будут актуальны, например, для владельцев дач и т. п. , в которых люди не собираются зимовать. В то время как в доме, где люди будут жить зимой, пломбировать котел точно будет некстати.

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Хотя решение НКРЭКУ позволит снизить минимальный платеж тем потребителям, кто давно хотел, например, демонтировать котел или колонку, потому что не пользуется ими, но из-за их наличия вынужден платить больший минимальный платеж. Теперь же, чтобы сэкономить, достаточно будет опломбировать (официально вывести из эксплуатации на время) лишние приборы. Для этого нужно обратиться к оператору газораспределительных сетей в вашем регионе (филиале Газсети или гор-, облгаза).

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