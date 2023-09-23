В «Нафтогазе» уточнили, как платить за доставку газа — Finance.ua

В «Нафтогазе» уточнили, как платить за доставку газа Сегодня 10:03 — Личные финансы

В «Нафтогазе» уточнили, как платить за доставку газа

В государственной компании «Нафтогаз Украины» предоставили разъяснения по оплате за доставку газа в Киевской области. Сервис 104.ua компании «Твой Газcбыт» уже неактуален.

Об этом сообщает «Нафтогаз» в Facebook

«Упомянутый сервис 104.ua больше не актуален в Вашем регионе», — говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» сообщили, что личные счета клиентов АО «Киевоблгаз», тариф на распределение газа, банковские реквизиты на оплату остаются неизменными. Оплату за услуги распределения газа необходимо производить до 20 числа текущего месяца. Переплата перед АО «Киевоблгаз» сохраняется и может быть использована в оплату будущих периодов.

«Изменяются только способы передачи показаний счетчиков. С 1 по 5 число каждый месяц сделать это можно в личном кабинете gas.ua, нажав кнопку «Передать показания», в чат-боте GASUA в вайбер, телеграм и мессенджере Фейсбук, также нажав кнопку «Передать показания», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июне предприятия «Киевоблгаз», «Житомиргаз» и «Львовгаз» перешли под государственное управление Группы «Нафтогаз».

Тогда в пресс-службе «Нафтогаза» сообщили, что в связи с переходом АО «Киевоблгаз», АО «Житомиргаз» и АО «Львовгаз» в Группу «Нафтогаз» все клиенты будут получать сервисы учета от Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины».

В частности, ежемесячно с 28 по 5 число показания газового счетчика необходимо передавать с помощью личного кабинета my.gas.ua, в чатах Viber или Telegram или через SMS-сообщение. Любые другие сервисы учета некорректны и не будут работать.

Ранее с целью стабилизации энергетической сферы правительство доверило Группе «Нафтогаз» управлять пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий, входивших в орбиту Дмитрия Фирташа (компания «Твой Газсбыт»).

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