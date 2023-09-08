Эксперт рассказал, возрастет ли цена на газ для украинцев после войны — Finance.ua

Эксперт рассказал, возрастет ли цена на газ для украинцев после войны Сегодня 20:27 — Энергетика

Эксперт рассказал, возрастет ли цена на газ для украинцев после войны

Цена на газ для украинцев после войны может возрасти в несколько раз по сравнению с ценой на голубое топливо, которое НАК «Нафтогаз Украины» будет продавать теплогенерирующим предприятиям. Об этом в интервью УНИАН рассказал президент межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук.

По его словам, это должны понимать украинцы, которые по тем или иным причинам отказываются от централизованного отопления в своих домах и переходят на индивидуальные газовые котлы.

«У нас разрушают центральное теплоснабжение: „давайте в каждой квартире поставим котел“. И людям не говорят, что когда закончится война, то цена газа для населения будет в несколько раз выше, чем для теплоснабжающих предприятий», — сказал он.

Также эксперт отметил, что эта ситуация в Украине возникла из-за манипуляций с ценами на голубое топливо, когда стоимость газа для граждан и представителей теплокоммунэнерго существенно не отличалась.

«Должны быть две цены — оптовая и розничная. По оптовой должны закупать газ тепловики, а по розничной — покупать население. А розничная цена всегда выше оптовой. Вот экономическая модель, которая должна быть», — сказал он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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