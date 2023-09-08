Эксперт рассказал, возрастет ли цена на газ для украинцев после войны — Finance.ua

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Эксперт рассказал, возрастет ли цена на газ для украинцев после войны

Энергетика
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Эксперт рассказал, возрастет ли цена на газ для украинцев после войны
Эксперт рассказал, возрастет ли цена на газ для украинцев после войны
Цена на газ для украинцев после войны может возрасти в несколько раз по сравнению с ценой на голубое топливо, которое НАК «Нафтогаз Украины» будет продавать теплогенерирующим предприятиям. Об этом в интервью УНИАН рассказал президент межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук.
По его словам, это должны понимать украинцы, которые по тем или иным причинам отказываются от централизованного отопления в своих домах и переходят на индивидуальные газовые котлы.
«У нас разрушают центральное теплоснабжение: „давайте в каждой квартире поставим котел“. И людям не говорят, что когда закончится война, то цена газа для населения будет в несколько раз выше, чем для теплоснабжающих предприятий», — сказал он.
Также эксперт отметил, что эта ситуация в Украине возникла из-за манипуляций с ценами на голубое топливо, когда стоимость газа для граждан и представителей теплокоммунэнерго существенно не отличалась.
«Должны быть две цены — оптовая и розничная. По оптовой должны закупать газ тепловики, а по розничной — покупать население. А розничная цена всегда выше оптовой. Вот экономическая модель, которая должна быть», — сказал он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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