Минфин рф признал проблемы курсообразования рубля — Finance.ua

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Минфин рф признал проблемы курсообразования рубля

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Минфин рф признал проблемы курсообразования рубля
Минфин рф признал проблемы курсообразования рубля
Текущий курс рубля, который в результате падения импорта в Россию укрепился до 50 рублей за доллар США, негативно влияет на наполнение российского бюджета, а также российских экспортеров.
Об этом министр финансов рф Антон Силуанов заявил в интервью местному изданию «Ведомости».
«Я не стал бы говорить, что доллар по 50 — это наша новая реальность», — сказал Силуанов.
По его словам, такой курс негативно влияет на бюджет, а экспортная выручка в рублях у металлургов, экспортеров угля и аграриев сокращается.
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«Поэтому в сегодняшней ситуации необходимо воспроизвести систему предсказуемости курсообразования, действовавшую в условиях бюджетного правила», — сказал Силуанов.
По его мнению, выкуп валют так называемых «недружественных стран», в первую очередь долларов и евро, сейчас невозможен — если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны проводиться в валюте лояльных к россии стран.
По его словам, новое бюджетное правило должно ориентироваться на номинальный уровень рублевых нефтегазовых доходов.
Напомним, депутаты российской Госдумы приняли в третьем чтении поправку, вводящую в местное законодательство термин «контрсанкционная информация».

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По материалам:
Фінансовий клуб
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