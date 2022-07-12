Минфин рф признал проблемы курсообразования рубля — Finance.ua

Минфин рф признал проблемы курсообразования рубля Сегодня 22:22 — Валюта

Минфин рф признал проблемы курсообразования рубля

Текущий курс рубля, который в результате падения импорта в Россию укрепился до 50 рублей за доллар США, негативно влияет на наполнение российского бюджета, а также российских экспортеров.

Об этом министр финансов рф Антон Силуанов заявил в интервью местному изданию «Ведомости».

«Я не стал бы говорить, что доллар по 50 — это наша новая реальность», — сказал Силуанов.

По его словам, такой курс негативно влияет на бюджет, а экспортная выручка в рублях у металлургов, экспортеров угля и аграриев сокращается.

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«Поэтому в сегодняшней ситуации необходимо воспроизвести систему предсказуемости курсообразования, действовавшую в условиях бюджетного правила», — сказал Силуанов.

По его мнению, выкуп валют так называемых «недружественных стран», в первую очередь долларов и евро, сейчас невозможен — если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны проводиться в валюте лояльных к россии стран.

По его словам, новое бюджетное правило должно ориентироваться на номинальный уровень рублевых нефтегазовых доходов.

Напомним, депутаты российской Госдумы приняли в третьем чтении поправку, вводящую в местное законодательство термин «контрсанкционная информация».

Фінансовий клуб По материалам:

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