Минфин разработает новое ПО для бюджетного планирования — Finance.ua
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Минфин разработает новое ПО для бюджетного планирования

Казна и Политика
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Минфин разработает новое ПО для бюджетного планирования
Минфин разработает новое ПО для бюджетного планирования
Министр финансов Украины Сергей Марченко и заместитель директора публичного учреждения «Центральное агентство по управлению проектами» (СРМА, Литва) Раса Сураучиене подписали контракт о разработке новой системы программного обеспечения для автоматизации обмена данными между всеми участниками процесса бюджетного планирования, составления бюджета, выполнения и мониторинга.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Новое программное обеспечение будет включать в себя аналитические модули, предоставляющие лицам, принимающим решения, оперативный доступ к данным по запросу.
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Общение между участниками бюджетного процесса будет проходить в цифровом формате и в реальном времени. Это позволит уменьшить количество ручной обработки информации и связанных с этим ошибок в расчетах в процессе сбора и обработки бюджетных запросов от главных распорядителей бюджетных средств.
«Разработка новой ІТ-системы — это важный шаг на пути модернизации, который в дальнейшем полностью оцифрует ключевые функции Минфина. Модернизация системы обмена данных позволит снизить время для обработки бюджетных запросов, а также ускорит подготовку бюджета на следующий год», — отметил Марченко.
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Специалисты Министерства финансов и СРМА уже разработали соответствующие технические спецификации на построение ІТ-системы Минфина «Государственный бюджет — Минфин» и автоматизированной информационной системы онлайн-взаимодействия с распорядителями средств государственного бюджета (АИС «ГРК-ВЭБ»), это станет основой для дальнейшей диджитализации бюджетного процесса.
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Услуги по разработке программного обеспечения будет предоставлять ГУ «Открытые публичные финансы» при поддержке EU4PFM. «Открытые публичные финансы» будут выполнять функции администратора этого ІТ-решения после прохождения этапа разработки и внедрения.
Усовершенствование соответствующих систем будет способствовать процессу трансформации в сфере управления государственными финансами в Украине, в частности, во внедрении среднесрочного бюджетного планирования и оценке выполнения и эффективности бюджетных программ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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