Минфин разработает новое ПО для бюджетного планирования — Finance.ua

Минфин разработает новое ПО для бюджетного планирования Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Минфин разработает новое ПО для бюджетного планирования

Министр финансов Украины Сергей Марченко и заместитель директора публичного учреждения «Центральное агентство по управлению проектами» (СРМА, Литва) Раса Сураучиене подписали контракт о разработке новой системы программного обеспечения для автоматизации обмена данными между всеми участниками процесса бюджетного планирования, составления бюджета, выполнения и мониторинга.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Новое программное обеспечение будет включать в себя аналитические модули, предоставляющие лицам, принимающим решения, оперативный доступ к данным по запросу.

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Общение между участниками бюджетного процесса будет проходить в цифровом формате и в реальном времени. Это позволит уменьшить количество ручной обработки информации и связанных с этим ошибок в расчетах в процессе сбора и обработки бюджетных запросов от главных распорядителей бюджетных средств.

«Разработка новой ІТ-системы — это важный шаг на пути модернизации, который в дальнейшем полностью оцифрует ключевые функции Минфина. Модернизация системы обмена данных позволит снизить время для обработки бюджетных запросов, а также ускорит подготовку бюджета на следующий год», — отметил Марченко.

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Специалисты Министерства финансов и СРМА уже разработали соответствующие технические спецификации на построение ІТ-системы Минфина «Государственный бюджет — Минфин» и автоматизированной информационной системы онлайн-взаимодействия с распорядителями средств государственного бюджета (АИС «ГРК-ВЭБ»), это станет основой для дальнейшей диджитализации бюджетного процесса.

Услуги по разработке программного обеспечения будет предоставлять ГУ «Открытые публичные финансы» при поддержке EU4PFM. «Открытые публичные финансы» будут выполнять функции администратора этого ІТ-решения после прохождения этапа разработки и внедрения.

Усовершенствование соответствующих систем будет способствовать процессу трансформации в сфере управления государственными финансами в Украине, в частности, во внедрении среднесрочного бюджетного планирования и оценке выполнения и эффективности бюджетных программ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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