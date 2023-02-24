Рада одобрила первые изменения в госбюджет-2023 — Finance.ua

Рада одобрила первые изменения в госбюджет-2023
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8399 по увеличению расходов Государственного бюджета на 5,5 млрд грн — это первые изменения в госбюджет-2023.
Об этом сообщила в Facebook народный депутат, глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа.
По ее словам, закон обеспечивает финансирование для вновь созданных Минвосстановления и Государственного агентства восстановления. Также он передает Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (52,5 млрд) в ведение Минвосстановления.
Ранее сообщалось, что 445,6 млн грн планируют привлечь благодаря грантовой помощи и помощи правительств иностранных государств; 1,27 млрд грн — вернуть из Фонда соцстрахования; остальные 3,84 млрд грн — дополнительные внешние заимствования.
Подласа добавила, что ко второму чтению добавили несколько изменений.
«Предусмотрели возможность компенсации (страховку) для владельцев морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах, в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены россией. Общий объем компенсаций — до 20 млрд грн в этом году (к примеру, средняя стоимость судов, которые входили в Одесские порты в рамках «зерновой сделки» — 13 млн долларов) Источником выплат Кабмина разрешается использовать Дорожный фонд.
Добавили еще один источник наполнения Фонда ликвидации — продажа активов российских олигархов по закону «О санкциях», — написала она.
Также, по ее словам, был сделан взаимозачет для Пенсионного фонда (1,8 млрд грн). «Они возвращают деньги, которые были выделены в ковид на возвратной основе для Фонда соцстраха (ныне присоединен к ПФУ), и мы их сразу распределяем на пенсии. Разблокируйте эти средства для выплаты пенсий», — заявила глава бюджетного комитета.
При этом новые направления использования Фонда ликвидации: строительство жилья для лишившихся жилья и компенсации за уничтоженное жилье, а также возможность восстановления объектов военной инфраструктуры.
Также, по ее словам, зал поддержал правку нардепа Ярослава Железняка о том, что в исключительных случаях средства Фонда ликвидации могут использовать на нужды обороны.
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