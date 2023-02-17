В январе расходы госбюджета составили почти 184 миллиарда — Finance.ua

В январе расходы госбюджета составили почти 184 миллиарда Сегодня 10:33

В январе общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета составила 183,9 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, которые приводит Министерство финансов.

В структуре расходов больше всего направляли на оплату труда с начислениями или 49,3% от общего объема расходов января — 90,7 млрд грн. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 71,8 млрд грн или 39,1% от общего объема расходов.

Еще 20,2% или 37,1 млрд грн — затраты на оплату использования товаров и услуг:

28,7 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины (приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);

5,7 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

45 млрд грн или 24,5% расходов направили на социальное обеспечение — выплату пенсий, пособий, стипендий.

9,5 млрд грн направили в качестве трансфертов местным бюджетам. Еще 0,6 млрд грн — на обслуживание государственного долга.

Економічна Правда По материалам:

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