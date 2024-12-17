Минфин разместил ОВГЗ более чем на 10 млрд грн — Finance.ua
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Минфин разместил ОВГЗ более чем на 10 млрд грн

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Минфин разместил ОВГЗ более чем на 10 млрд грн
Минфин разместил ОВГЗ более чем на 10 млрд грн
Министерство финансов Украины 17 декабря разместило облигации внутренних государственных займов более чем на 10 млрд грн.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
  • на 3,163 млрд грн под 15,09% с погашением в феврале 2026 года;
  • ценные бумаги на 4,106 млрд грн под 16,17% с погашением в апреле 2027 года;
  • на 3,052 млрд грн под 16,46% до ноября 2027 года.
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Ведомство не привлекало ОВГЗ, номинированных в долларах или евро.
Напомним, Минфин в ноябре привлек более 80 млрд грн от размещения ОВГЗ. Военные облигации составили 48,4 млрд грн из общего объема выпущенных гособлигаций.
В Минфине подчеркнули, что спрос на ОВГЗ среди граждан продолжает расти. В ноябре ОВГЗ в обращении, которые находятся в собственности физлиц, выросли на 3,5% - до 73 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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