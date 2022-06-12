Минфин разъяснил нововведения в системе налогового администрирования — Finance.ua

Минфин разъяснил нововведения в системе налогового администрирования

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Минфин разъяснил нововведения в системе налогового администрирования

Кабмин внес изменения в Порядок подачи финансовой отчетности, которыми урегулированы вопросы сроков подачи финансовой отчетности предприятиями, которые во время действия военного положения не подали промежуточную и годовую отчетность в предусмотренные сроки.

Такие плательщики должны подать соответствующую отчетность в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения. Об этом напомнило Министерство финансов в своем официальном сообщении

Этими изменениями также урегулированы особенности проведения инвентаризации имущества предприятиями, которые находятся на временно оккупированной территории или районах проведения боевых действий, или их структурные подразделения (обособленное имущество) находятся на указанных территориях. Руководители таких предприятий могут оперативно принимать решение о проведении инвентаризации отдельно определенного имущества в случае обнаружения фактов его хищения или порчи для обеспечения фиксирования таких событий.

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Закон от 12 мая 2022 года № 2260-IX для плательщиков НДС, имеющих возможность выполнять свои налоговые обязательства, установил новые сроки выполнения обязательств, которые по общим правилам должны были быть выполнены в феврале — мае 2022 года.

К таким обязанностям относятся регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН), подача налоговой отчетности, уплата налогов и сборов.

Так, плательщики НДС обязаны до 15 июля 2022 года зарегистрировать в ЕРНН накладные и расчеты корректировки, составленные по операциям по поставке товаров или услуг, осуществленным в течение февраля — мая.

Финансовая ответственность будет применяться к налогоплательщикам, которые имели возможность, но не выполнили в сроки, установленные Законом № 2260, свои налоговые обязательства, срок выполнения которых по общим правилам приходился на налоговые периоды февраль — май 2022 года, а именно:

нерегистрацию до 15 июля налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН;

неподачу до 20 июля налоговой отчетности или за неуплату до 31 июля 2022 налогов и сборов.

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