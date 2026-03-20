0 800 307 555
Минфин опубликовал законопроект о налоговых изменениях

Налоговые изменения от Минфина
Налоговые изменения от Минфина
Министерство финансов обнародовало большой налоговый законопроект, предусматривающий комплексные изменения — от НДС для ФЛП до новых правил налогообложения посылок и доходов с цифровых платформ.
Документ должен обеспечить дополнительные поступления в бюджет и исполнение обязательств перед МВФ.

Основные изменения

Законопроект содержит сразу несколько важных новаций:
  • обязательную регистрацию плательщиками НДС для упрощенцев с доходом от 4 млн грн в год;
  • налогообложение импортных посылок стоимостью до 150 евро;
  • продолжение 5% военного сбора и после войны;
  • введение автоматического обмена информацией о доходах с цифровых платформ и их налогообложения (Uklon, OLX и т. п.).
Ожидается, что реализация этих изменений даст бюджету около 60 млрд грн ежегодно.
«Принятие законопроекта позволит дополнительно привлечь в государственный бюджет Украины налоговые поступления в сумме примерно 60 млрд грн в расчете на год и предотвратить потери поступлений военного сбора … после прекращения или отмены военного положения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

НДС для ФЛП

Обязательная регистрация плательщиками НДС для упрощенцев намечена с 1 января 2027 года.
Предусмотрены определенные смягчения для плательщиков НДС, которые платят единый налог:
  • отчетный период — календарный квартал;
  • штраф — 1 грн за первые пять нарушений в течение 2027 года. Речь идет о нарушении сроков регистрации налоговых накладных или правил начисления и уплаты денежного обязательства;
  • возможность составлять сводные налоговые накладные в случае осуществления поставок товаров (услуг) и/или получения предварительной оплаты за товары (услуги), лицам, не зарегистрированным плательщиками НДС, не позднее последнего дня месяца.
Военный сбор

Минфин предлагает изменить подход к действию военного сбора. Его планируют взимать не до завершения военного положения, а до момента вступления в силу решения Верховной Рады о завершении реформы Вооруженных Сил Украины.
Для ФЛП ставки могут быть такими:
  • 1, 2 и 4 группы — 10% от одной минимальной зарплаты (в 2026 году — 850 грн);
  • плательщики единого налога третьей группы (ФЛП и юридических лиц) (кроме электронных резидентов (э-резидентов) — 1% от дохода).

Налоги для цифровых платформ

Доходы с цифровых платформ должны облагаться налогом по ставке 18%, но предлагается:
  • снизить ставку до 5%;
  • не облагать доходы, если они не превышают 2 тыс. евро в год.
При этом:
  • не нужно открывать отдельный счет в банке для осуществления отчетной деятельности;
  • можно использовать уже имеющиеся счета;
  • налоговым агентом выступает квалифицированный оператор платформы.
Новые правила для посылок

Законопроект предусматривает изменения в налогообложении импортных товаров:
  • вводится обложение дистанционных продаж до 150 евро;
  • посылки до 45 евро для личного использования остаются без НДС.
Ответственность за уплату НДС предлагают возложить на иностранные онлайн-платформы, которые должны вести учет таких продаж.
Отметим, что принятие этого пакета налоговых изменений является частью новой программы EFF в размере $8,1 млрд. По требованию МВФ Украина должна утвердить соответствующие решения до конца марта 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
НалогиНалоговый кодексВоенный сборСтавки налоговМинфинЕдиный налогНДС
