Минфин не будет менять ставки по облигациям вслед за повышением ставки НБУ — Finance.ua

Минфин не будет менять ставки по облигациям вслед за повышением ставки НБУ

Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Министерство финансов заявило, что оставит фиксированными ставки по военным облигациям, несмотря на повышение учетной ставки Нацбанка до 25%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В НБУ напомнили, что средства размещения военных облигаций идут на финансирование потребностей ВСУ и поддержку экономики Украины в военное время.

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«Военные облигации — это, в первую очередь, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными», — заявили в министерстве.

Как следствие, ставка доходности по 3-месячным останется на уровне 9,5%, по 6-месячным — 10%, а по 1,5-летним — 11,5%.

Во вторник, 7 июня, состоится аукцион по продаже военных облигаций, где будут предлагаться инструменты со сроком обращения 3 месяца, 6 месяцев и 1,5 года.

Справка Finance.ua:

после трехмесячного перерыва Национальный банк объявил о решении повысить учетную ставку в 2,5 раза — с 10% до 25% годовых. Как пояснил замглавы НБУ Сергей Николайчук: «Во-первых, мы хотели поставить ставку, которая в реальном измерении будет превышать ожидаемый уровень инфляции. Во-вторых, мы выбирали тот уровень ставки, который, по нашему мнению, мог сделать инструменты в гривне привлекательными по сравнению с вложением в иностранную валюту, в том числе наличные доллар и евро»;

подешевеет ли доллар после повышения учетной ставки НБУ: по мнению экспертов, каких-либо особых экономических предпосылок для роста курса доллара сегодня нет. Как пишет экономист, экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин, в апреле платежный баланс составил 1,1 млрд долларов. профицит, то есть во внешней торговле наша страна вывезла товаров больше, чем ввезла.

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