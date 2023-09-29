Минфин назвал причины увеличения государственного долга — Finance.ua

Минфин назвал причины увеличения государственного долга Сегодня 08:02 — Казна и Политика

Минфин назвал причины увеличения государственного долга

Транш от ЕС увеличил в августе госдолг Украины на 37 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Размер долга

«В течение августа 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 36,96 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,01 млрд долл США», — сказано в сообщении.

По состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4897,56 млрд грн или 133,93 млрд долл. США, в том числе:

государственный и гарантированный государством внешний долг — 3353,48 млрд грн (68,47% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 91,70 млрд долл. США;

государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1544,08 млрд грн (31,53%) или 42,22 млрд долл. США.

Причина увеличения долга

«Увеличение суммы госдолга в августе происходило в основном за счет того, что в госбюджет поступил седьмой транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи ЕС», — объясняют в Минфине.

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В разрезе кредиторов Украины львиную долю государственного и гарантированного долга составляют займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств (45,23%), далее следуют займы на внутреннем рынке через продажу государственных ценных бумаг (30,21%), задолженность по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке (18,1%) и другие кредиторы (6,46%).

Валютная структура долга

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга, то 1293,91 млрд грн (26,42%) были в долларах США, 1 428,58 млрд грн (29,17%) — в евро, 1 407,98 млрд грн (28, 75%) — в гривне, 767,09 млрд грн (15,67%) — в других валютах, в частности в специальных правах заимствований (СПЗ), фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах.

С начала года стоимость государственного и гарантированного государством долга сократилась на 0,71 процентных пункта — до 6,97%.

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В частности, отдельно стоимость государственного долга уменьшилась на 0,92 процентных пункта — до 6,95% (внутренний — 13,89%, внешний — 3,32%). А стоимость гарантированного долга выросла на 1,31 процентных пункта — до 7,18%.

При этом увеличился с начала года средний срок до погашения государственного и гарантированного долга Украины почти на 11 месяцев — до 9,35 лет.

Инфографика: Минфин

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