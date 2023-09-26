Государственный долг Украины вырос до $134 млрд — Finance.ua
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Государственный долг Украины вырос до $134 млрд

Казна и Политика
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Государственный долг Украины вырос до $134 млрд
Государственный долг Украины вырос до $134 млрд
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в августе 2023 года выросла на $1,01 млрд — до $133,93 млрд в долларовом эквиваленте. Это рост на 0,76% в месяц и на 20,17% с начала 2023 года.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Минфина.
Больше всего в августе возрос государственный долг (+$0,95 млрд), тогда как гарантированный — всего на $0,06 млрд.
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Почти весь рост ($0,89 млрд) пришелся на государственный внешний долг.
Наибольшую сумму — $1,35 млрд — Украина получила от ЕС в виде очередного кредитного транша макрофинансовой помощи. Но погашала долги перед другими кредиторами, в том числе долг перед МВФ уменьшился на $0,1 млрд, перед Международным банком реконструкции и развития — на $0,09 млрд, перед Канадой — на $0,08 млрд.
Внутренний долг вырос в августе всего на $0,05 млрд в долларовом эквиваленте.
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В гривневом эквиваленте государственный долг в августе вырос на 36,96 млрд грн — до 4897,56 млрд грн. В частности, внутренний долг вырос на 1,88 млрд грн.
Задолженность по 3-летним и 2-летним ОВГЗ выросла на 19,99 млрд грн и 4,94 млрд грн соответственно, а портфель 10-летних и 6-месячных ОВГЗ сократился на 20,12 млрд грн и 2,34 млрд грн соответственно. Портфели ОВГЗ других сроков обращения изменились менее существенно.
В структуре заимствований внешний госдолг занимает 68,5% (до войны 60,9%), долг в валюте (внешний госдолг и внутренний госдолг в форме валютных ОВГЗ) — 71,2% (65,1%). С начала войны внешний госдолг увеличился на 61,3% (+$34,9 млрд).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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