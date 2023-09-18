Превысит 100% ВВП: стало известно, насколько возрастет госдолг Украины в 2024 году — Finance.ua
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Превысит 100% ВВП: стало известно, насколько возрастет госдолг Украины в 2024 году

Казна и Политика
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Превысит 100% ВВП: стало известно, насколько возрастет госдолг Украины в 2024 году
Превысит 100% ВВП: стало известно, насколько возрастет госдолг Украины в 2024 году
Прогнозный объем госдолга Украины в 2024 году составит более 8,18 триллиона гривен или 104,6% от валового внутреннего продукта.
Об этом говорится в пояснительной записке проекта государственного бюджета Украины на следующий год, который Кабинет министров подал на рассмотрение в парламент. При этом в правительстве отмечают, что, учитывая структуру государственных заимствований в 2023 году и прогнозных заимствований в 2024 году, к концу 2024 года доля государственного внутреннего долга составит 20% от объема государственного долга, а доля государственного внешнего долга 80% соответственно.
Также разработчики документа указывают, что в 2024 году Украина должна выплатить 606,47 млрд грн на погашение госдолга. Из этой суммы 184,9 млрд — это погашение государственного внешнего долга, а еще 421,57 млрд — погашение государственного внутреннего долга.
Кроме этого, в следующем году государство должно оплатить 422 млрд грн в виде платежей по обслуживанию государственного долга. Из них 254,4 млрд — обслуживание государственного внутреннего долга, а 167,6 млрд — обслуживание государственного внешнего долга.
Еще 12,3 млрд грн в 2024 году Украина должна оплатить кредиты, привлеченные под государственные гарантии.
По материалам:
УНІАН
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