Превысит 100% ВВП: стало известно, насколько возрастет госдолг Украины в 2024 году — Finance.ua

Превысит 100% ВВП: стало известно, насколько возрастет госдолг Украины в 2024 году Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Превысит 100% ВВП: стало известно, насколько возрастет госдолг Украины в 2024 году

Прогнозный объем госдолга Украины в 2024 году составит более 8,18 триллиона гривен или 104,6% от валового внутреннего продукта.

Об этом говорится в пояснительной записке проекта государственного бюджета Украины на следующий год, который Кабинет министров подал на рассмотрение в парламент. При этом в правительстве отмечают, что, учитывая структуру государственных заимствований в 2023 году и прогнозных заимствований в 2024 году, к концу 2024 года доля государственного внутреннего долга составит 20% от объема государственного долга, а доля государственного внешнего долга 80% соответственно.

Также разработчики документа указывают, что в 2024 году Украина должна выплатить 606,47 млрд грн на погашение госдолга. Из этой суммы 184,9 млрд — это погашение государственного внешнего долга, а еще 421,57 млрд — погашение государственного внутреннего долга.

Кроме этого, в следующем году государство должно оплатить 422 млрд грн в виде платежей по обслуживанию государственного долга. Из них 254,4 млрд — обслуживание государственного внутреннего долга, а 167,6 млрд — обслуживание государственного внешнего долга.

Еще 12,3 млрд грн в 2024 году Украина должна оплатить кредиты, привлеченные под государственные гарантии.

УНІАН По материалам:

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