Минфин и правительство не планируют превышать эмиссионные возможности НБУ — Finance.ua

Минфин и правительство не планируют превышать эмиссионные возможности НБУ
На 2022 год НБУ ограничивается в эмиссии 400 млрд грн, использовано уже 370 млрд грн — Минфин и правительство не намерены превышать эмиссионные возможности Нацбанка.
Об этом в интервью Forbes заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.
«2022 год предусматривает, что мы ограничиваемся в эмиссии 400 млрд грн. Использовано уже 370 млрд грн. Минфин и правительство не намерены превышать наши эмиссионные возможности. Это та сумма, которая позволяет обеспечивать контролируемые процессы с точки зрения абсорбации и управления этой ликвидностью. И, соответственно, обеспечивать параметры ценовой стабильности», — рассказал глава НБУ.
По его словам, есть договоренность, что бюджетный дефицит в следующем году будет финансироваться неэмиссионным путем.
«Для этого нам необходимо сделать несколько вещей. Во-первых, обеспечить 100% ролловер всех обязательств, по которым должны происходить выплаты в пределах этого и следующего года. Это предполагает слаженное и консолидированное взаимодействие между Минфином и НБУ. Мы много времени потратили на дискуссии вокруг решений, которые должны принять НБУ и Минфин, чтобы дать сигнал рынку. Я считаю, что из-за совершенно непонятной для меня конфронтации было несколько потеряно время и, как следствие, снизилась эффективность монетарного импульса от вполне обоснованного роста учетной ставки до 25%. То есть действенность механизма монетарной политики была меньше», — добавил он.
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