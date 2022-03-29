Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию — Finance.ua

Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию

Сегодня 03:34 — Энергетика

Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию

Министерство энергетики призывает украинцев по возможности рассчитываться за потребленную электроэнергию, что позволит энергосистеме страны продолжить работу.

Об этом в интервью «Экономической правде» сказал министр Герман Галущенко.

«Важно, чтобы те регионы, где люди имеют возможность платить за энергоснабжение, не пренебрегали своими обязательствами, потому что поддержка энергосистемы очень важна сегодня», — сказал Галущенко.

Он добавил, что всего во время войны расчеты за электроэнергию упали на 60%. Это касается как населения, так и бизнеса.

Соответственно у энергокомпаний нет средств на закупку топлива, ремонты и выплату заработной платы энергетикам.

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