Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию — Finance.ua
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Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию

Сегодня 03:34Энергетика
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Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергиюМинэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию
Министерство энергетики призывает украинцев по возможности рассчитываться за потребленную электроэнергию, что позволит энергосистеме страны продолжить работу.
Об этом в интервью «Экономической правде» сказал министр Герман Галущенко.
«Важно, чтобы те регионы, где люди имеют возможность платить за энергоснабжение, не пренебрегали своими обязательствами, потому что поддержка энергосистемы очень важна сегодня», — сказал Галущенко.
Он добавил, что всего во время войны расчеты за электроэнергию упали на 60%. Это касается как населения, так и бизнеса.
Соответственно у энергокомпаний нет средств на закупку топлива, ремонты и выплату заработной платы энергетикам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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