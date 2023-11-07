Минэнерго передало государственный пакет акций пяти операторов системы распределения в ОАО «Украинские распределительные сети» — Finance.ua

Минэнерго передало государственный пакет акций пяти операторов системы распределения в ОАО «Украинские распределительные сети» Сегодня 17:45 — Фондовый рынок

Минэнерго передало государственный пакет акций пяти операторов системы распределения в ОАО «Украинские распределительные сети»

АО «Украинские распределительные сети» получило права акционера государственных пакетов акций еще пяти операторов системы распределения.

Речь идет об ОАО «Запорожьеоблэнерго», ОАО «Тернопольоблэнерго», ОАО «Черкассыоблэнерго», АО «Харьковоблэнерго» и АО «Сумыоблэнерго» (25%).

Соответствующие пакеты акций передало компании Министерство энергетики Украины. Итак, АО «Украинские распределительные сети» получило право акционера уже в семи операторах системы распределения электроэнергии в разных регионах страны (на момент создания в состав общества входили АО «Хмельницкоблэнерго» и АО «Николаевоблэнерго»). «Наша основная задача — усиление энергетической безопасности государства. Качественная системная работа операторов системы распределения электроэнергии — ее составляющая, сверхважная в условиях военных вызовов», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Минэнерго отметил важность системного сотрудничества операторов для получения необходимой международной помощи: как в рамках гуманитарного оборудования, так и на средства Фонда энергетической поддержки. Важной составляющей работы общества также является единая техническая политика и унификация потребностей в закупках электроэнергетического оборудования. Это будет способствовать усилению эффективности работы компаний и надежности предоставления услуг потребителям.

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«Компания „УРС“ ставит целью консолидировать усилия для привлечения лучших мировых практик в развитие сетевого хозяйства Украины. Мы должны совместно найти и внедрить новые технологические решения, сформировать единую техническую политику для повышения уровня устойчивости энергетической системы. А также создать условия для надежного, эффективного функционирования и развития ОСР в условиях трансформации энергорынка, интеграции с объединенной энергосистемой Европы», — отметил и.о. о. генерального директора АО «УРС» Артем Мартынюк.

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