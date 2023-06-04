Минэнерго обещает компаниям доступ к «спящим» скважинам и упрощенное получение разрешений — Finance.ua

Минэнерго обещает компаниям доступ к «спящим» скважинам и упрощенное получение разрешений Сегодня 20:16 — Энергетика

Одним из ключевых приоритетов в деятельности компаний нефтегазовой отрасли Украины (сегментов рынка природного газа и углеводородов) должно стать самообеспечение.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго , об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время выступления на III Львовской антикризисной нефтегазовой конференции «Ньюфолк НКЦ».

По его словам, среди потенциальных возможностей, в частности, предполагается предоставление компаниям доступа к «спящему» скважинному фонду и упрощение процедур предоставления разрешений.

«Украинская ГТС является неотъемлемой частью европейской газотранспортной системы. Самообеспечение углеводородами — это амбициозная цель, и для ее достижения нам необходимо будет принять меры по оптимизации газотранспортной системы и подземных газохранилищ до реальных объемов заказанной мощности. Также следует сосредоточиться на развитии системы услуг между участниками рынка для его гибкости и эффективности. Это касается оптимизации давлений, смешивания газов и других сервисов», — отметил Колесник.

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Он заверил, что Минэнерго открыто к диалогу с компаниями отрасли по поддержке проектов развития.

Как сообщалось, Украина готовит энергосистему к следующему отопительному сезону с учетом возможных военных угроз.

Укрінформ По материалам:

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