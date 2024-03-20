Минэкономики напомнило о сроках перелицензирования посредникам в трудоустройстве за рубежом — Finance.ua

Минэкономики напомнило о сроках перелицензирования посредникам в трудоустройстве за рубежом Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Министерство экономики Украины напомнило лицензиатам в сфере посредничества в трудоустройстве за рубежом, которые еще не подали министерству декларацию по ведению этой деятельности, о необходимости сделать это в установленный срок — до 14 апреля 2024 года.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

14 апреля 2024 года в соответствии с законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за рубежом» лицензии, выданные субъектам хозяйствования до вступления в силу этого закона, а именно до 14 октября 2023 года года, теряют силу, — сообщило министерство.

«Напоминаем всем лицензиатам, которые еще не подали в Минэкономики декларацию о ведении хозяйственной деятельности в сфере посредничества в трудоустройстве за рубежом, сделать это в установленный законодательством срок» — отметили они.

Справка Finance.ua:

В Украине были внесены изменения в механизм трудоустройства за рубежом. Отменили лицензирование деятельности компаний-посредников в международном трудоустройстве и заменили ее «уведомительным принципом». Министерство экономики приветствовало такое решение, поскольку инструмент был «устаревшим».

Отменили лицензирование деятельности компаний-посредников в международном трудоустройстве и заменили ее «уведомительным принципом». Министерство экономики приветствовало такое решение, поскольку инструмент был «устаревшим». Новыми правилами также запрещается компаниям-посредникам взимать с человека какие-либо гонорары за получение работы при их содействии.



В правительстве выразили надежду на то, что новый механизм поможет легализовать рынок международного трудоустройства, что поможет создать конкурентную среду и обеспечить прозрачную работу бизнеса.



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