Минэкономики надеется на финансовую поддержку ЕБРР в переквалификации работников — Finance.ua

Минэкономики надеется на финансовую поддержку ЕБРР в переквалификации работников Сегодня 17:49

Минэкономики надеется на финансовую поддержку ЕБРР в переквалификации работников

Украина и ЕБРР начали диалог по разработке и реализации программ поддержки украинского бизнеса для восстановления энергетического сектора и переквалификации работников на более нужные на рынке труда профессии.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Что касается второй программы, то, по мнению вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, сейчас нужно уделить больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, которые пользуются максимальным спросом.

В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто «мужскими» профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов — таковы сейчас реалии рынка труда.

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Переквалификация специалистов, вместе с трудоустройством ветеранов — это главные вызовы для Правительства на рынке труда.

ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) реализует 220 проектов в Украине на более чем €5 млрд.

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