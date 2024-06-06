ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетики — Finance.ua

ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетики
Премьер-министр Денис Шмыгаль и Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо подписали меморандум о взаимопонимании. В документе говорится, что ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
«Эта поддержка поможет в реализации нашей цели — обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение на всю территорию Украины», — отметил Шмыгаль.
Средства пойдут государственным энергетическим компаниям Укрэнерго, Укргидроэнерго и Укранафта на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации.
В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в экономическом и финансовом секторах.
Итого с начала полномасштабного вторжения россии ЕБРР предоставил Украине 4 млрд евро финансирования.
Справка Finance.ua:
- как пишет FT, с начала полномасштабного вторжения россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт;
- посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что с учетом произошедших в начале июня ракетных атак россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации;
- 4 июня Кабинет министров утвердил стратегию укрепления энергетики после ударов рф. Она состоит из пяти блоков:
1. Усиление системы ПВО.
2. Ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов.
3. Децентрализация энергосистемы.
4. Международная поддержка и сотрудничество.
5. Энергоэффективность и ответственное потребление электроэнергии.
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