ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетики — Finance.ua

ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетики Сегодня 10:11

ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетики

Премьер-министр Денис Шмыгаль и Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо подписали меморандум о взаимопонимании. В документе говорится, что ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Эта поддержка поможет в реализации нашей цели — обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение на всю территорию Украины», — отметил Шмыгаль.

Средства пойдут государственным энергетическим компаниям Укрэнерго, Укргидроэнерго и Укранафта на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации.

В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в экономическом и финансовом секторах.

Итого с начала полномасштабного вторжения россии ЕБРР предоставил Украине 4 млрд евро финансирования.

Справка Finance.ua:

как пишет FT, с начала полномасштабного вторжения россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт;

посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что с учетом произошедших в начале июня ракетных атак россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации;

4 июня Кабинет министров утвердил стратегию укрепления энергетики после ударов рф. Она состоит из пяти блоков:



1. Усиление системы ПВО.

2. Ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов.

3. Децентрализация энергосистемы.

4. Международная поддержка и сотрудничество.

5. Энергоэффективность и ответственное потребление электроэнергии.

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