ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетики — Finance.ua
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ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетики

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ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетики
ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетики
Премьер-министр Денис Шмыгаль и Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо подписали меморандум о взаимопонимании. В документе говорится, что ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
«Эта поддержка поможет в реализации нашей цели — обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение на всю территорию Украины», — отметил Шмыгаль.
Средства пойдут государственным энергетическим компаниям Укрэнерго, Укргидроэнерго и Укранафта на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации.
В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в экономическом и финансовом секторах.
Итого с начала полномасштабного вторжения россии ЕБРР предоставил Украине 4 млрд евро финансирования.

Справка Finance.ua:

  • как пишет FT, с начала полномасштабного вторжения россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт;
  • посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что с учетом произошедших в начале июня ракетных атак россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации;
  • 4 июня Кабинет министров утвердил стратегию укрепления энергетики после ударов рф. Она состоит из пяти блоков:

    1. Усиление системы ПВО.
    2. Ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов.
    3. Децентрализация энергосистемы.
    4. Международная поддержка и сотрудничество.
    5. Энергоэффективность и ответственное потребление электроэнергии.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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