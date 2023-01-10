Минэкономики аннулировало решение о предоставлении грантов перерабатывающим предприятиям — Finance.ua

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Минэкономики аннулировало решение о предоставлении грантов перерабатывающим предприятиям

Казна и Политика
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Минэкономики аннулировало решение о предоставлении грантов перерабатывающим предприятиям
Минэкономики аннулировало решение о предоставлении грантов перерабатывающим предприятиям
Министерство экономики аннулировало решение о предоставлении грантов для 83 субъектов хозяйствования на создание или развитие перерабатывающих предприятий на общую сумму 424,3 млн грн.
Соответствующие восемь приказов министерства были подписаны с 23 по 28 декабря прошлого года.
В частности, было аннулировано решение о выделении грантов по 8 млн грн для ООО «Якабу Трейд», ООО «Омега Три», ООО «Эколайф-Киев», ООО «Закарпатское агропромышленное предприятие», ООО «Арк-Групп», ООО «ПКФ Великом» и ООО «Криогенсервис».
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Ранее Минэкономики сообщало, что в 2022 году в рамках программы грантов перерабатывающим предприятиям их получили 178 субъектов на общую сумму 958,6 млн грн., в том числе за последнюю неделю года — 85 на 381,5 млн грн.
Напомним, Европейский Союз предоставит $15,5 млн для финансирования проекта поддержки украинских сельских домохозяйств, мелких фермеров и малых сельскохозяйственных предприятий, реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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