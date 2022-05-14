Минцифры запустило гранты в поддержку бизнеса — Finance.ua

Заявку на грант могут подать бизнесы, расположенные в области, где ведутся либо велись боевые действия, либо которые пострадали в результате боевых действий, но все равно продолжают работать и могут это подтвердить. Также на грант могут претендовать релоцированные бизнесы, выехавшие из опасных областей и временно развернувшиеся в более безопасном городе.
Приоритет в отборе будет предоставляться компаниям, создающим жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ. Отбором заявок будет заниматься комиссия из независимых бизнес-экспертов.
Фонд создан программой «EU4Business» совместно с Минцифрой, Минэкономики и Офисом по развитию предпринимательства и экспорта.
Напомним, в рамках программы релокации бизнеса уже 510 украинских предприятий переместили свои мощности из областей, где продолжаются боевые действия.
Более половины из этих предприятий — 303 — уже возобновили свою деятельность на безопасных территориях. Еще 50 осуществляют монтаж оборудования и подключение коммуникаций и заработают в ближайшее время.