Минцифры запустило гранты в поддержку бизнеса — Finance.ua

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Минцифры запустило гранты в поддержку бизнеса

Сегодня 08:25Казна и Политика
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Минцифры запустило гранты в поддержку бизнесаМинцифры запустило гранты в поддержку бизнеса
Министерство цифровой трансформации Украины вводит гранты в поддержку бизнеса во время войны на портале «Дія».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в своем телеграм-канале.
Грант — 125 тысяч гривен (€4000). Заявку можно подать на портале «Дія». Грантовый фонд рассчитан на поддержку 300 микро- и малых предприятий.
«Их поддержка во время войны — одна из важнейших задач государства, поскольку они составляют фундамент экономики страны», — отметил Федоров.
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Заявку на грант могут подать бизнесы, расположенные в области, где ведутся либо велись боевые действия, либо которые пострадали в результате боевых действий, но все равно продолжают работать и могут это подтвердить. Также на грант могут претендовать релоцированные бизнесы, выехавшие из опасных областей и временно развернувшиеся в более безопасном городе.
Приоритет в отборе будет предоставляться компаниям, создающим жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ. Отбором заявок будет заниматься комиссия из независимых бизнес-экспертов.
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Фонд создан программой «EU4Business» совместно с Минцифрой, Минэкономики и Офисом по развитию предпринимательства и экспорта.
Напомним, в рамках программы релокации бизнеса уже 510 украинских предприятий переместили свои мощности из областей, где продолжаются боевые действия.
Более половины из этих предприятий — 303 — уже возобновили свою деятельность на безопасных территориях. Еще 50 осуществляют монтаж оборудования и подключение коммуникаций и заработают в ближайшее время.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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