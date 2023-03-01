Минцифры запустило бета-тестирование улучшенной услуги разрешений на строительство в «Дії» — Finance.ua

Минцифры запустило бета-тестирование улучшенной услуги разрешений на строительство в «Дії» Сегодня 15:14 — Недвижимость

Минцифры запустило бета-тестирование улучшенной услуги разрешений на строительство в «Дії»

Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск на портале «Дія» обновленной услуги по выполнению строительных работ. Пока же в ведомстве призывают пользователей присоединиться к ее бета-тестированию.

Об этом сообщается на сайте министерства.

«Мы усовершенствовали услугу и сделали ее удобнее. В частности, улучшили автоматические проверки документов перед отправкой в органы строительного контроля и упростили процедуру заполнения заявки», — говорят в Минцифры.

Для кого доступен сервис

Сервис будет доступен для людей и компаний, желающих начать строительство объектов СС2 и СС3. Это жилые многоэтажки, торгово-развлекательные центры и объекты промышленности.

Как работает услуга

Для получения разрешения заказчику строительства не придется вносить вручную информацию и добавлять сканы документов. Нужно только выбрать услугу «Разрешение на выполнение работ» на портале и указать один номер для загрузки информации из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).

Данные автоматически подтянутся, если они находятся в системе. Заказчику останется проверить правильность.

Читайте также В «Дія» теперь можно подать заявление о браке

После внесения всех сведений перед отправкой заявки на рассмотрение происходит автоматическая проверка сведений в документах. В случае обнаружения ошибок или неточностей заказчик получит уведомление о том, какие сведения требуют корректировки.

«Это позволит снизить количество отказов в получении услуги, а также сэкономит время как заказчикам, так и работникам органа контроля, которые проверяют документы», — объясняют в министерстве.

Кто может принять участие в бета-тесте:

физические и юридические лица, желающие получить разрешение на начало строительных работ или внести изменения в уже зарегистрированное разрешение;

физические и юридические лица, имеющие Регистрационный номер проектной документации в ЕГЭССС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.