Минцифры запустило бета-тестирование улучшенной услуги разрешений на строительство в «Дії» — Finance.ua
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Минцифры запустило бета-тестирование улучшенной услуги разрешений на строительство в «Дії»

Недвижимость
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Минцифры запустило бета-тестирование улучшенной услуги разрешений на строительство в «Дії»
Минцифры запустило бета-тестирование улучшенной услуги разрешений на строительство в «Дії»
Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск на портале «Дія» обновленной услуги по выполнению строительных работ. Пока же в ведомстве призывают пользователей присоединиться к ее бета-тестированию.
Об этом сообщается на сайте министерства.
«Мы усовершенствовали услугу и сделали ее удобнее. В частности, улучшили автоматические проверки документов перед отправкой в органы строительного контроля и упростили процедуру заполнения заявки», — говорят в Минцифры.

Для кого доступен сервис

Сервис будет доступен для людей и компаний, желающих начать строительство объектов СС2 и СС3. Это жилые многоэтажки, торгово-развлекательные центры и объекты промышленности.

Как работает услуга

Для получения разрешения заказчику строительства не придется вносить вручную информацию и добавлять сканы документов. Нужно только выбрать услугу «Разрешение на выполнение работ» на портале и указать один номер для загрузки информации из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).
Данные автоматически подтянутся, если они находятся в системе. Заказчику останется проверить правильность.
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После внесения всех сведений перед отправкой заявки на рассмотрение происходит автоматическая проверка сведений в документах. В случае обнаружения ошибок или неточностей заказчик получит уведомление о том, какие сведения требуют корректировки.
«Это позволит снизить количество отказов в получении услуги, а также сэкономит время как заказчикам, так и работникам органа контроля, которые проверяют документы», — объясняют в министерстве.
Кто может принять участие в бета-тесте:
  • физические и юридические лица, желающие получить разрешение на начало строительных работ или внести изменения в уже зарегистрированное разрешение;
  • физические и юридические лица, имеющие Регистрационный номер проектной документации в ЕГЭССС.

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По материалам:
Finance.ua
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