Минцифры выступает за безотлагательную легализацию виртуальных активов — Finance.ua

Минцифры выступает за безотлагательную легализацию виртуальных активов Сегодня 04:17 — Казна и Политика

Минцифры выступает за безотлагательную легализацию виртуальных активов

Министерство цифровой трансформации Украины выступает за срочную легализацию виртуальных активов в Украине.

«Нам нужно срочно закончить ту задачу, которую мы начали делать: легализацию виртуальных активов в Украине. Мы приняли базовый закон „О виртуальных активах“, который был драйвером законодательного процесса. Сейчас нужно принять налоговый законопроект, чтобы легализовать это направление, потому что Украина может получить новый сектор экономики и дополнительные налоговые поступления», — сказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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Он отметил, что, по данным ведущих блокчейн-аналитических компаний, Украина находится среди мировых лидеров по использованию криптовалют.

«Но для развития криптоиндустрии в правовом поле нужно сделать все необходимое для ее легализации. Для нас это сейчас достаточно чувствительный вопрос: и с точки зрения налоговых поступлений в бюджет, и с точки зрения доверия других стран. Мы за легализацию этого прогрессивного технологического сектора, чтобы бизнес мог развиваться, государство — развивать цифровую экономику и получать налоги», — подчеркнул министр цифровой трансформации.

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