0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минцифры назвало дату полного перехода на новый стандарт КЭП

49
С 1 сентября 2026 года новые КЭП будут генерироваться по новому стандарту
С 1 сентября 2026 года новые КЭП будут генерироваться по новому стандарту
Полный переход на новый стандарт криптографической защиты «Купина» состоится 1 сентября 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Для обычных пользователей миграция инфраструктуры пройдет полностью незаметно, а цифровые данные украинцев получат более надежную защиту от киберугроз», — говорится в сообщении.

Что изменится для граждан и бизнеса

Переход на новый стандарт будет происходить постепенно, без сиюминутного отключения устаревших криптографических алгоритмов.
Старые КЭП продолжат действовать. Электронные подписи будут действовать до истечения срока действия их сертификатов. Срочно перевыпускать ключи не нужно.
Документы не утратят силу. Все ранее подписанные файлы сохранят свой юридический статус.
Читайте также
Сервисы будут распознавать старые подписи. Информационные системы будут использовать предыдущие алгоритмы для проверки уже созданных документов, а новые операции будут постепенно переводить на стандарт «Купина».
Новые ключи получат усиленную защиту. С 1 сентября 2026 года все новые сертификаты КЭП будут генерироваться исключительно по новому, более устойчивому алгоритму.

Как подготовиться к переходу

Министерство рекомендует бизнесу и разработчикам предварительно проверить готовность своих систем к работе с новым стандартом «Купина».
В частности следует убедиться, что программное обеспечение поддерживает новый алгоритм, а также уточнить у поставщиков или служб технической поддержки информационных систем сроки внедрения соответствующих обновлений.
Место для вашей рекламы
«Своевременная настройка программ гарантирует, что с 1 сентября ваши бизнес-процессы, сервисы и электронные услуги будут работать стабильно и безостановочно», — подытожили в Минцифры.
📢 Не пропускайте важное — присоединяйтесь к каналу Finance.ua в Телеграме .
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems