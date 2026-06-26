Минцифры назвало дату полного перехода на новый стандарт КЭП

Сервисы будут распознавать старые подписи. Информационные системы будут использовать предыдущие алгоритмы для проверки уже созданных документов, а новые операции будут постепенно переводить на стандарт «Купина».
Новые ключи получат усиленную защиту. С 1 сентября 2026 года все новые сертификаты КЭП будут генерироваться исключительно по новому, более устойчивому алгоритму.
Как подготовиться к переходу
Министерство рекомендует бизнесу и разработчикам предварительно проверить готовность своих систем к работе с новым стандартом «Купина».
В частности следует убедиться, что программное обеспечение поддерживает новый алгоритм, а также уточнить у поставщиков или служб технической поддержки информационных систем сроки внедрения соответствующих обновлений.