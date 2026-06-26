Минцифры назвало дату полного перехода на новый стандарт КЭП Сегодня 11:28

С 1 сентября 2026 года новые КЭП будут генерироваться по новому стандарту

Полный переход на новый стандарт криптографической защиты «Купина» состоится 1 сентября 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Для обычных пользователей миграция инфраструктуры пройдет полностью незаметно, а цифровые данные украинцев получат более надежную защиту от киберугроз», — говорится в сообщении.

Что изменится для граждан и бизнеса

Переход на новый стандарт будет происходить постепенно, без сиюминутного отключения устаревших криптографических алгоритмов.

Старые КЭП продолжат действовать. Электронные подписи будут действовать до истечения срока действия их сертификатов. Срочно перевыпускать ключи не нужно.

Документы не утратят силу. Все ранее подписанные файлы сохранят свой юридический статус.

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Сервисы будут распознавать старые подписи. Информационные системы будут использовать предыдущие алгоритмы для проверки уже созданных документов, а новые операции будут постепенно переводить на стандарт «Купина».

Новые ключи получат усиленную защиту. С 1 сентября 2026 года все новые сертификаты КЭП будут генерироваться исключительно по новому, более устойчивому алгоритму.

Как подготовиться к переходу

Министерство рекомендует бизнесу и разработчикам предварительно проверить готовность своих систем к работе с новым стандартом «Купина».

В частности следует убедиться, что программное обеспечение поддерживает новый алгоритм, а также уточнить у поставщиков или служб технической поддержки информационных систем сроки внедрения соответствующих обновлений.

«Своевременная настройка программ гарантирует, что с 1 сентября ваши бизнес-процессы, сервисы и электронные услуги будут работать стабильно и безостановочно», — подытожили в Минцифры.

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