Минцифры хочет создать в Украине «Армию роботов» — Finance.ua
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Минцифры хочет создать в Украине «Армию роботов»

Казна и Политика
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Минцифры хочет создать в Украине «Армию роботов»
Минцифры хочет создать в Украине «Армию роботов»
Министерство цифровой трансформации хочет масштабировать успехи от использования БПЛА на фронте и создать «Армию радиоэлектронной борьбы» и «Армию роботов».
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отметил, что за последний год в сфере использования БПЛА произошла технологическая революция.
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«В рамках проекта „Армия дронов“ мы убили всю бюрократию для бизнеса, увеличили маржинальность до 25%, упростили все процедуры для ввода в эксплуатацию. Некоторые украинские компании увеличили производство БПЛА в сотни раз», — сказал Федоров.
Однако министр уверен, что для победы в войне нужно сделать больше. Он призвал производителей направить свой потенциал в пользу Сил обороны.
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«Задача далее — масштабировать опыт в сфере БПЛА на другие направления военных инноваций. Запустить „Армию РЭБа“ и „Армию роботов“. Наша команда готова сотрудничать с каждым, кто сможет помочь технологическому усилению фронта», — подчеркнул Федоров.
Напомним, во время полномасштабного вторжения вопрос дронов стал одним из важнейших на фронте. Министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ сейчас распоряжаются свыше 20 новых наименований дронов украинского производства.
Кроме того, из-за упрощения процедур для разработчиков и производителей вооружения и военной техники, в Украине произошел настоящий бум производства дронов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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