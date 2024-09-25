Минцифры анонсировало запуск э-резидентства — Finance.ua

Минцифры анонсировало запуск э-резидентства Сегодня 16:02 — Личные финансы

Минцифры анонсировало запуск э-резидентства

Министерство цифровой трансформации через несколько дней запустит проект «Э-резидент», позволяющий иностранцам открывать счета и вести бизнес в Украине.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме «Дирижеры перемен» от Deloitte, пишет «Интерфакс-Украина».

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«Через несколько дней запустим электронное резидентство как в Эстонии, но с лучшими условиями. Выходим на еще один уровень конкуренции со странами, на ІТ-арене будем презентовать», — сказал он.

Федоров добавил, что это даже не услуга, а отдельная экосистема, позволяющая предпринимателям из разных стран открывать собственное дело онлайн в Украине, а также платить налоги.

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По его словам, государство также работает над организацией пилотного проекта по статическому интернету и развитию 5G в Украине.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил механизм получения э-резидентства в Украине.

Минцифры откорректировало список стран, предприниматели которых станут первыми э-резидентами в Украине: в него вошли Словения, Индия, Пакистан и Таиланд, и планировало запустить э-резидентство в первом квартале 2024 года.

Что предусматривает закон об э-резидентстве

Закон с поправками в Налоговый кодекс и ряд других законов об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов (э-резидент) вступил в силу 1 апреля 2023 года.

Во время работы «э-резидент» будет платить 5%-ный налог от доходов в пределах лимита ФЛП 3-й группы, а свыше лимита — 15%, но только по внешним контрактам по экспорту услуг.

На первом этапе проекта можно будет зарегистрироваться только в форме ФЛП, но в будущем будут созданы возможности и для регистрации юридических лиц в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Справка Finance.ua:

«э-резидент» — это особый статус иностранного гражданина в Украине, который открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых соглашений. Он также позволяет дистанционно основать бизнес в стране.

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