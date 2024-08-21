Минагрополитики сообщило о мошеннических схемах по предоставлению государственной помощи аграриям — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минагрополитики сообщило о мошеннических схемах по предоставлению государственной помощи аграриям

Криминал
20
Минагрополитики сообщило о мошеннических схемах по предоставлению государственной помощи аграриям
Минагрополитики сообщило о мошеннических схемах по предоставлению государственной помощи аграриям
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупредило о распространении мошеннических схем предоставления аграриям государственной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте также
В настоящее время массово распространяются мошеннические схемы, где аграриям предлагают за отдельную плату зарегистрировать в Государственном аграрном реестре заявку на получение бюджетной субсидии.
«Минагрополитики заявляет, что подача заявки на получение бюджетной помощи абсолютно бесплатная. Право на государственную компенсацию имеет каждый сельхозпроизводитель, зарегистрированный в ГАР и отвечающий критериям той или иной бюджетной программы», — говорится в сообщении ведомства.
Читайте также
В Минагрополитики отмечают, что любые предложения о «помощи» за отдельную плату — мошенничество, о котором необходимо сообщать правоохранительным органам.
«Минагрополитики обращается к аграриям не доверять мошенникам, предлагающим свою „помощь“ в получении бюджетных субсидий», — подчеркивают в ведомстве.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.