Минагрополитики сообщило о мошеннических схемах по предоставлению государственной помощи аграриям — Finance.ua

Минагрополитики сообщило о мошеннических схемах по предоставлению государственной помощи аграриям
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупредило о распространении мошеннических схем предоставления аграриям государственной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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В настоящее время массово распространяются мошеннические схемы, где аграриям предлагают за отдельную плату зарегистрировать в Государственном аграрном реестре заявку на получение бюджетной субсидии.
«Минагрополитики заявляет, что подача заявки на получение бюджетной помощи абсолютно бесплатная. Право на государственную компенсацию имеет каждый сельхозпроизводитель, зарегистрированный в ГАР и отвечающий критериям той или иной бюджетной программы», — говорится в сообщении ведомства.
В Минагрополитики отмечают, что любые предложения о «помощи» за отдельную плату — мошенничество, о котором необходимо сообщать правоохранительным органам.
«Минагрополитики обращается к аграриям не доверять мошенникам, предлагающим свою „помощь“ в получении бюджетных субсидий», — подчеркивают в ведомстве.
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