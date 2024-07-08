Минагро назвало основного торгового партнера Украины — Finance.ua

Минагро назвало основного торгового партнера Украины Сегодня 06:46 — Аграрный рынок

Минагро назвало основного торгового партнера Украины

Украина остается лидером мирового экспорта по пшенице, кукурузе, ячменю и подсолнечному маслу, больше всего экспортируем в ЕС, страны Ближнего Востока и Северной Африки и страны Юго-Восточной Азии.

Об этом рассказал исполняющий обязанности Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

«Можем выделить несколько основных регионов — это ЕС, страны Ближнего Востока и Северной Африки и страны Юго-Восточной Азии. Только эти три региона — крупнейшие потребители украинской продукции», — говорит Высоцкий.

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Он рассказывает, что мы до сих пор остаемся лидерами мирового экспорта по пшенице, кукурузе, ячменю и подсолнечному маслу, шроту, сое, рапсу, а также мясу птицы, орехов, меду, молочной продукции, сахару и другим товарам.

«Все эти товары распределены по тем трем регионам. Основным торговым партнером являются страны Средиземноморья, в том числе и Турция, но мы видим, что мировой спрос может меняться», — сказал он.

УНН По материалам:

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