Miltech-компании Украины массово планируют релокацию за границу

По состоянию на октябрь 2025 года 51% частных miltech-компаний, входящих в объединение «Технологические силы Украины» (ТСУ), планируют релокацию за границу или уже перенесли бизнес.

Об этом свидетельствует опрос ТСУ, представленный во время мероприятия «Что ждет дроновую индустрию? Сценарии 2026», передает Dev.ua.

Главные причины релокации

Среди основных факторов, заставляющих компании покидать Украину, респонденты назвали:

89% - риски безопасности;

61% - невозможность экспортировать продукцию;

56% - малые объемы государственного заказа при наличии производственных мощностей для большего объема.

В то же время 56% производителей вооружения, входящих в ТСУ, отметили проактивные шаги государства по улучшению бизнес-климата в оборонном секторе, в то время как 41% не видят положительных изменений.

Три сценария развития дроновой индустрии

Во время мероприятия представители ТСУ представили три возможных сценария развития украинской дроновой отрасли в 2026 году: status quo, негативный и положительный.

Сценарий Status quo описывает нынешние вызовы для производителей: ограниченное финансирование и отсутствие единой государственной политики поддержки локального производителя. Это сдерживает развитие отрасли и создает риск утраты конкурентных позиций на внутреннем и международном рынках.

Отрицательный сценарий предполагает, что при сокращении госзаказов и последующих ограничений на экспорт производители будут искать возможности для релокации, а Украина станет более зависимой от импорта и внешней помощи.

Положительный сценарий, по оценке ТСУ, означает новый этап развития оборонной промышленности благодаря рыночным условиям, стабильным правилам, возможности экспорта технологий и продукции, а также развитию партнерств со странами-союзниками.

Девять шагов к реализации положительного сценария

ВСУ выделило девять направлений, которые помогут развить оборонно-технологическую отрасль Украины:

Заключение долгосрочных контрактов, охватывающих более одного бюджетного периода. Обеспечение прозрачности нужд войск и условий контрактирования. Развитие эффективных моделей оборонных закупок. Преференции для государственных производителей: кредиты, дотации, инвестиционная поддержка. Прозрачные правила контролируемого экспорта излишней военной продукции. Единая политика управления интеллектуальной собственностью. Защита оборонных компаний. Открытое взаимодействие между государством, производителями и Силами обороны. Доступ к возможностям и финансирования стран-партнеров.

