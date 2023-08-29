Миллионные госрасходы: что в рейтинге крупнейших тендеров — Finance.ua

Миллионные госрасходы: что в рейтинге крупнейших тендеров Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Миллионные госрасходы: что в рейтинге крупнейших тендеров

Рейтинг самых больших расходов государственных средств на площадке Prozorro на прошлой неделе, 21−27 августа, возглавили ремонты дорог в Украине. Далее следуют закупки для АО «Укрзализныця» и Министерства обороны Украины.

Такие данные привел народный депутат, заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк, сообщает портал Новости.Live.

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Нардеп обнародовал список из десяти тендеров с наиболее значительными суммами, сделки по которым уже согласованы. В августе государственные деньги расходовали на следующие нужды:

996 млн грн — деньги пошли на содержание автодорог местного значения на Полтавщине;

810 млн грн — закупка газа для Укрзализныци;

689 млн грн — на пищевые продукты для армии от Минобороны;

670 млн грн — на автодороги в Винницкой области;

605 млн грн — на ремонт многоэтажки в Ирпене Киевской области;

604 млн грн — продукты питания для армии;

418 млн грн — переоснащение программно-технического комплекса Ovation для «Укргидроэнерго»;

285 млн грн — на автодороги Калушского района Ивано-Франковской области;

203 млн грн — на ремонт автодороги Граково — Базалиевка;

201 млн грн — на ремонт электричества для «Криворожской теплоцентрали».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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