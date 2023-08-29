Миллионные госрасходы: что в рейтинге крупнейших тендеров — Finance.ua

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Миллионные госрасходы: что в рейтинге крупнейших тендеров

Казна и Политика
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Миллионные госрасходы: что в рейтинге крупнейших тендеров
Миллионные госрасходы: что в рейтинге крупнейших тендеров
Рейтинг самых больших расходов государственных средств на площадке Prozorro на прошлой неделе, 21−27 августа, возглавили ремонты дорог в Украине. Далее следуют закупки для АО «Укрзализныця» и Министерства обороны Украины.
Такие данные привел народный депутат, заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк, сообщает портал Новости.Live.
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Нардеп обнародовал список из десяти тендеров с наиболее значительными суммами, сделки по которым уже согласованы. В августе государственные деньги расходовали на следующие нужды:
  • 996 млн грн — деньги пошли на содержание автодорог местного значения на Полтавщине;
  • 810 млн грн — закупка газа для Укрзализныци;
  • 689 млн грн — на пищевые продукты для армии от Минобороны;
  • 670 млн грн — на автодороги в Винницкой области;
  • 605 млн грн — на ремонт многоэтажки в Ирпене Киевской области;
  • 604 млн грн — продукты питания для армии;
  • 418 млн грн — переоснащение программно-технического комплекса Ovation для «Укргидроэнерго»;
  • 285 млн грн — на автодороги Калушского района Ивано-Франковской области;
  • 203 млн грн — на ремонт автодороги Граково — Базалиевка;
  • 201 млн грн — на ремонт электричества для «Криворожской теплоцентрали».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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